Finanzchefin und Top-Entwickler als mögliche Huang-Nachfolger gehandelt

San Francisco, ⁠12. Nov (Reuters) - Der weltgrößte Chip-Hersteller Nvidia könnte wegen der aktuellen Spionageaffäre rasch einen Nachfolger für den langjährigen Chef Jensen Huang benötigen. Der Verwaltungsrat des US-Konzerns beriet einem Insider zufolge am Donnerstag über dessen Ablösung. Der Mitgründer von Nvidia ‌hat zwar keinen potenziellen Kandidaten für den Chefposten aufgebaut. Zumindest vorübergehend gibt es Experten zufolge aber zwei Optionen: Finanzchefin Colette Kress und Top-Entwickler Ian Buck.

Die 59-jährige Kress ⁠übernahm ihren ⁠bisherigen Posten 2013. Zuvor hatte sie bei anderen Technologiekonzernen wie Microsoft, Cisco und Texas Instruments gearbeitet. Sie sei die naheliegende Wahl, sagte Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro. "Sie ist für den Markt eine vertraute und vertrauenswürdige Stimme in einer Zeit, in der dieser eine solche dringend braucht." Die ‌Spionageaffäre zehrt zusätzlich an den Nerven der Anleger, ‌die wegen der Spekulationen um ein Abflauen des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) bereits angespannt waren. In den vergangenen Wochen hat Nvidia insgesamt knapp 30 Prozent seines ⁠Börsenwerts - rund 1,6 Billionen Dollar - eingebüßt.

Buck stieß 2004 zu dem KI-Chip-Konzern aus dem ‌kalifornischen Santa Klara. Er gilt als ⁠treibende Kraft hinter der Entwicklung der Programmierumgebung "Cuda", mit der das Potenzial der Nvidia-Chips ausgeschöpft werden kann und die sich als Quasi-Standard in der Halbleiterbranche etabliert hat. Seine Fähigkeit, 'unglaublich schwierige' technische Probleme zu ‌lösen, könnte für die Zukunft von ⁠Nvidia entscheidend sein - ganz gleich, wer ⁠den Konzern leitet.

Die aktuelle Krise dürfte sich zwar nicht unmittelbar auf die Chip-Nachfrage von Nvidia auswirken, das kommende Woche Quartalsergebnisse veröffentlichen will. "Meine größere Sorge gilt jedoch dem nächsten Jahrzehnt", warnte Shay Boloor, Chef-Anlagestratege des Analysehauses Futurum Equities. "Jensen ist nicht nur der Chef von Nvidia, sondern auch derjenige, der stets den Kurs der Computerbranche vorgeben hat." Er halte daher Buck für den geeigneteren Nachfolger.

(Bericht von Ankur Banerjee, Peter Henderson und Anhata Rooprai; ⁠geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)