Berlin, ⁠12. Nov (Reuters) - Der Finanzdienstleister MLP verdient so gut wie nie. In den ersten neun Monaten seien sowohl bei den ‌Gesamterlösen mit 863 Millionen Euro als auch beim Betriebsgewinn mit 87,1 Millionen Euro ⁠Höchststände ⁠erreicht worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Geschäfte seien vor allem in der Vermögensverwaltung und bei der Sachversicherung gut gelaufen, während der ‌Bereich Vorsorge stabile Erlöse ‌erwirtschaftete. Der scheidende Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg sagte, die Investitionen in Künstliche Intelligenz, Beratungsqualität ⁠und innovative Produktlösungen zahlten sich aus. ‌Seine Prognose hatte MLP ⁠erst Anfang Oktober erhöht.

Schroeder-Wildberg gehört zu den dienstältesten Vorstandschefs in Deutschland. Er hatte am Mittwoch angekündigt, seinen ‌Ende 2027 ⁠auslaufenden Vertrag nicht noch ⁠einmal zu verlängern. Zum Nachfolger des 61-Jährigen hatte der Aufsichtsrat den Angaben zufolge Jan Berg ernannt, der derzeit für das Firmenkunden-Geschäft zuständig ist.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)