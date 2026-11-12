Frasers regiert bei Boss durch: Neuer Chef zum Jahresanfang

METZINGEN (dpa-AFX) - Die britische Frasers Group wird als neuer Hugo-Boss-Eigentümer die Unternehmensspitze beim Bekleidungshersteller neu besetzen. Frasers-Manager David Epstein werde zum Jahresanfang das Amt des Hugo-Boss-Vorstandsvorsitzenden von Daniel Grieder übernehmen, teilten die Metzinger am Donnerstagabend mit. Der Noch-Chef verlässt das Unternehmen den Angaben zufolge zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch. Die Boss-Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion rund zwei Prozent auf 37,55 Euro.

Das britische Unternehmen hatte Ende Oktober bekannt gegeben, mit 50,08 Prozent der Boss-Anteile die absolute Mehrheit an den Deutschen zu halten. Damit wurde das am 1. September verkündete Ziel, nach dem knapp gescheiterten Übernahmeangebot durch den Kauf weiterer Aktien doch noch über 50 Prozent zu kommen, erreicht.

Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Zudem hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos .

Als Konsequenz aus dem Übernahmekampf hatte Aufsichtsratschef Stephan Sturm bereits Mitte September angekündigt, seinen Posten aufzugeben. Das Verhältnis zwischen dem Großaktionär und der Unternehmensführung war schon länger angespannt: Frasers hatte Aufsichtsratschef Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.

Die Briten versuchten bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro. Der Bekleidungshersteller mit Sitz im schwäbischen Metzingen hielt den gebotenen Preis von 38 Euro pro Aktie für zu niedrig und empfahl seinen Aktionären, das Angebot abzulehnen.

Auch in Deutschland sind die Briten keine Unbekannten. So hatten sie Interesse an der Kette Sportscheck, die dann aber nach Italien verkauft wurde. Außerdem wurde im Frühjahr der Einstieg bei Puma bekannt gegeben.

Hugo-Boss-Konzernchef Daniel Grieder ist seit rund fünf Jahren im Amt und hat das Unternehmen durch eine radikale Neuausrichtung zur Lifestyle-Marke umgebaut. Er fokussierte sich auf Digitalisierung, starkes Marketing sowie eine verjüngte Zielgruppe. Der Konzern hat weltweit 20.000 Beschäftigte - davon mehr als 4.400 in Deutschland.

Der Bekleidungshersteller hatte einst auch schon dem Finanzinvestor Permira gehört. Er war 2007 über den Kauf des italienischen Modeunternehmens Valentino zur Hugo-Boss-Mehrheit gekommen. 2009 hatte der Investor den deutschen Hersteller aus dem italienischen Konzern herausgelöst und in die Holding Red & Black eingebracht. Valentino ging 2012 an einen Investor aus dem Golfstaat Katar. 2011 hatte sich Permira dann erstmals von Anteilen an Hugo Boss getrennt. Weitere Anteilsverkäufe erfolgten in den Folgejahren./he/zb