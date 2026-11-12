"FT": Frankreich könnte Spanier de Cos im Rennen um EZB-Chefposten unterstützen

12. Nov (Reuters) - ⁠Frankreich signalisiert einem Pressebericht zufolge mögliche Unterstützung für den spanischen Kandidaten im Rennen um den künftigen Chefposten bei der EZB. Die "Financial Times" berichtete am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, Paris könnte ‌sich hinter die Kandidatur von Pablo Hernandez de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) stellen. ⁠Der spanische ⁠Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist neben dem Niederländer Klaas Knot Bewerber um den Führungsposten bei der EZB. Lagarde hat ihren vorzeitigen Rückzug für den 7. Februar angekündigt.

Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone werden voraussichtlich bis zum Jahresende einen Nachfolger bestimmen. Dies dürfte ‌im Rahmen eines Personalpakets erfolgen, da nächstes ‌Jahr zwei weitere wichtige EZB-Direktoriumsposten frei werden: der von Isabel Schnabel, die Anfang Januar vorzeitig abtritt, und die Position von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

Frankreich hat für ⁠die Besetzung der Mitte nächsten Jahres frei werdenden Position Lanes bereits den ‌Finger gehoben. Zentralbankchef Emmanuel Moulin ⁠sagte, es wäre "absolut legitim", wenn ein Franzose oder eine Französin den Posten übernehmen würde. Es gilt wegen des Länderproporzes zwischen Staaten aus dem Norden und Süden Europas jedoch als eher ‌unwahrscheinlich, dass mit Spanien und Frankreich ⁠gleich zwei Staaten aus dem ⁠Süden bei diesen Top-Posten zum Zuge kommen. Spanien hat allerdings noch nie den EZB-Präsidenten gestellt. Dies gilt auch für Deutschland. Es könnte daher auch auf den Posten des Chefvolkswirts schielen. Mit Jürgen Stark (2006 bis 2011) und Otmar Issing (1998 bis 2006) hatte die Bundesrepublik in der Historie der im Juni 1998 gegründeten EZB bereits zweimal diesen einflussreichen Posten besetzt.

(Bericht von by Rhea Rose Abraham, geschrieben ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)