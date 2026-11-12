Gartner: KI-Ausgaben steigen 2027 auf vier Billionen Dollar

Frankfurt, 12. ⁠Nov (Reuters) - Ein Ende des aktuellen Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) ist nach Einschätzung der Beratungsfirma Gartner nicht in Sicht. Die weltweiten Ausgaben für diese Technologie dürften 2027 um knapp die Hälfte auf 4,05 Billionen Dollar steigen, prognostizierte Gartner-Analyst John-David Lovelock in einem am ‌Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Anforderungen der Nutzer entwickeln sich schneller als erwartet." Die Nutzung von KI-Anwendungen steige, während gleichzeitig der Rechenbedarf für das ⁠Training neuer ⁠Modelle zunehme.

Wie in den vergangenen Jahren dürfte der Großteil der KI-Ausgaben auf Investitionen in neue Rechenzentren entfallen. Sie dürften 2027 um mehr als 53 Prozent auf 2,4 Billionen Dollar zulegen. Weitere große Posten seien KI-Dienstleistungen und -Software. Hier erwartet Lovelock ein Plus von knapp 30 Prozent auf 746 Milliarden Dollar beziehungsweise von rund 42 ‌Prozent auf 649 Milliarden Dollar. Ein überdurchschnittliches Wachstum ‌von knapp 69 Prozent auf 86 Milliarden Dollar sagt er für den Bereich Cybersicherheit voraus. Diese Prognose basiere auf der Annahme, dass KI sowohl Angriffe als auch deren Abwehr ⁠vereinfache und beschleunige, erläuterte der Gartner-Experte.

Für 2028 rechnet Lovelock zwar mit einer leichten Verlangsamung ‌des Ausgabenwachstums auf jeweils etwa 28 Prozent ⁠bei Rechenzentren und insgesamt. Der wachsende Widerstand gegen neue Serverfarmen, vor allem in den USA, spiele dabei nur eine untergeordnete Rolle, betonte der Experte. "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere." Betreiber dürften jederzeit Ausweichmöglichkeiten ‌finden, wenn sich eine Region gegen die ⁠Ansiedlung einer Serverfarm ausspreche. Auch die drohenden ⁠massiven Abschreibungen auf KI-Rechenzentren würden das Investitionswachstum kaum bremsen.

Die Gartner-Experten befürchten, dass die Betreiber von KI-Servern bis 2030 nicht genug Umsatz erzielen, um ihre Investitionen zu finanzieren und eine Rendite zu erwirtschaften. Vor allem den sogenannten Neoclouds, die sich auf KI-Rechenzentren spezialisiert haben, drohe die Pleite oder eine Übernahme. Die großen, Hyperscaler genannten Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft verfügten dagegen über ausreichende anderweitige Einnahmequellen, um das aktuelle Investitionstempo aufrechtzuerhalten. "In einer komplexen KI-Welt gibt es keinen Platz für ⁠simple Geschäftsmodelle", betonte Lovelock.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)