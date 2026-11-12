Gea-Chef geht im kommendern Jahr - Aktie rutscht ab

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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea bekommt bald einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der seit Februar 2019 an der Spitze stehende Konzernlenker Stefan Klebert werde sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 28. April im kommenden Jahr niederlegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Das Unternehmen hat mit Klaus Stojentin einen Nachfolger für den 61-Jährigen gefunden. Dieser ist bislang Chef der Sparte für den Bau von Produktionsanlagen unter anderem für die Lebensmittel-, Getränke- und Molkereindustrie (Nutrition Plant Engineering). Sie ist eine der beiden Hauptbereiche von Gea.

An der Börse wurde der Abschied Kleberts negativ aufgenommen. Der Kurs sank nach Veröffentlichung der Nachricht um bis zu fünf Prozent auf 69,40 Euro, nachdem er zuvor noch auf das Rekordhoch von 74,45 Euro gestiegen war. In der Amtszeit Kleberts hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Der Börsenwert liegt derzeit bei mehr als elf Milliarden Euro. Seit September 2025 ist die Aktie im Dax gelistet./zb/he

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