Gute Nachfrage nach Radiopharmaka: Eckert & Ziegler verdient mehr

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler ist das Geschäft mit Radiopharmaka auch im dritten Quartal der wichtigste Treiber geblieben. Binnen der ersten neun Monate stieg somit der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 229 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei habe sich auch die Erholung im Segment mit Isotopenprodukten zuletzt weiter fortgesetzt, hieß es.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich konzernweit von Januar bis September um knapp 4 Prozent auf 52,6 Millionen. Und unter dem Strich stieg der Nettogewinn von zuvor 29,9 auf 35,4 Millionen.

Seine Jahresprognose für einen Umsatz von rund 320 Millionen und ein bereinigtes operatives Ergebnis von etwa 80 Millionen Euro bestätigte das Management. Dabei sei auch im vierten Quartal mit einer guten Entwicklung und einer anhaltend guten Nachfrage nach Radiopharmaka zu rechnen. Zudem erwartet der Konzern für das Schlussquartal erstmals in diesem Jahr Lizenzerträge./tav/zb