Hapag-Lloyd braucht mehr Zeit für Übernahme von israelischer Reederei ZIM

Berlin, 12. ⁠Nov (Reuters) - Hapag-Lloyd wird die geplante Übernahme der israelischen Reederei ZIM nicht wie geplant bis Ende des Jahres abschließen können. In Kürze werde Hapag-Lloyd einen verbesserten Vorschlag für das Geschäft vorlegen, sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Donnerstag bei einer ‌Telefonkonferenz zur Vorlage der aktuellen Quartalszahlen. Er gehe davon aus, dass die von Israel geäußerten Bedenken damit ausgeräumt werden könnten und so den notwendigen Genehmigungen ⁠nichts mehr ⁠im Weg stehe. Der bisher anvisierte Abschluss des Geschäfts bis zum Jahresende sei aber vielleicht etwas zu optimistisch gewesen, räumte Habben Jansen ein. Nun werde das erste Quartal 2027 angepeilt.

Habben Jansen betonte auf Nachfrage, dass das Hapag-Lloyd-Management weiter zuversichtlich sei, zum Ziel zu kommen. Andernfalls müsse ein "Plan B" erarbeitet ‌werden, aber dies sei nach jetzigem Stand nicht ‌zu erwarten. Die Hamburger Reederei will mit der im Februar angekündigten Übernahme der in Haifa ansässigen ZIM Integrated Shipping Services ihre Position als fünftgrößte Containerreederei weltweit stärken. ⁠Das Geschäft ist Hapag-Lloyd über vier Milliarden Dollar wert. Deutschlands Branchenprimus hat bereits ‌einen neuen Plan, der laut Hapag-Lloyd ⁠die ursprünglich vorgesehenen Rahmenbedingungen im Sinne Israels anpassen soll.

Bei der Kritik geht es früheren Äußerungen der israelischen Regierung zufolge nicht etwa um den Kaufpreis, sondern um die künftige Position von ZIM unter sicherheitspolitischen und ‌unternehmensstrategischen Aspekten. Der Staat Israel, der ⁠bei ZIM durch eine sogenannte "Goldene Aktie" ⁠über Sonderrechte verfügt, fürchtete bei dem Deal bislang um die Unabhängigkeit und die Zukunftsfähigkeit der weltweit zehntgrößten Reederei.

Bedenken gab es auch hinsichtlich der Aktionärsstruktur von Hapag-Lloyd: Die Staatsfonds von Katar und Saudi-Arabien halten gut zwölf und etwas über zehn Prozent der Hapag-Lloyd-Anteile. Dies berge in Krisenzeiten ein strategisches Risiko durch politischen Druck und ausländischen Einfluss, so die Einwände. In Israel haben in der Zwischenzeit Wahlen stattgefunden, die Bildung einer neuen Regierung steht aber ⁠noch aus.

Bericht von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).