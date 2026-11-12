Hapag-Lloyd-Geschäft brummt - Rückkehr auf Suezkanalroute bald komplett

Berlin, 12. ⁠Nov (Reuters) - Dank hoher Frachtraten hat Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd ihren operativen Gewinn im dritten Quartal nahezu verfünfacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) belief sich auf 935 Millionen Euro nach 190 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Konzern ‌am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Eine hohe Auslastung der Schiffe und ein dynamisches Wachstum im Segment Terminal und Infrastruktur trugen demnach ebenfalls dazu bei. ⁠Unter anderem ⁠lange Umwege nach Angriffen von Huthi-Rebellen im Roten Meer trieben die Spotraten nach oben. Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen kündigte nun aber eine vollständige Rückkehr auf die Route durch das Rote Meer und den Suezkanal Anfang kommenden Jahres an. Die Lage vor Ort sei sicher genug.

"Wir haben ein starkes ‌drittes Quartal erzielt dank deutlich höherer Spotraten, einer ‌robusten Nachfrage und einer hohen Kapazitätsauslastung", erklärte Habben Jansen. Während die Transportmenge bei etwa 3,4 Millionen Standardcontainern (TEU) stagnierte, kletterte der Umsatz um fast 28 Prozent auf ⁠knapp sechs Milliarden Euro. Die Frachtrate lag demnach bei durchschnittlich 1808 Dollar je ‌TEU nach 1413 Dollar im Vorjahreszeitraum - ⁠ein Anstieg von ebenfalls knapp 28 Prozent. Zu Jahresbeginn hatte Hapag-Lloyd noch befürchtet, dass 2026 ein Milliardenverlust auflaufen könnte. Doch am Mittwoch hatte das Unternehmen seine Gewinnprognose zum dritten Mal angehoben und erwartet ‌nun ein Ebit von 1,7 bis ⁠2,1 Milliarden Euro.

Zuletzt nahm Hapag-Lloyd mit ⁠der dänischen Partnerreederei Maersk vereinzelte Liniendienste durch den Suezkanal wieder auf. Am Donnerstag erklärte Hapag-Chef Habben Jansen in einer Telefonkonferenz mit der Presse, das schrittweise Vorgehen sei wichtig, es habe dort bereits seit geraumer Zeit keine Angriffe auf Containerschiffe mehr gegeben. Deshalb gehe man davon aus, dass auch mehr Fahrten auf dieser Route machbar seien. Dies sei auch der Trend bei praktisch allen großen Reedereien. Durch die Umwege entstehen erhebliche ⁠Mehrkosten.

Bericht von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).