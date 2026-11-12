12. Nov (Reuters) - ⁠Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten haben die Demokraten in den USA Medienberichten zufolge auch die Senatswahl im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Ihr Kandidat Scott Colom setzte sich demnach knapp gegen die republikanische Amtsinhaberin Cindy ‌Hyde-Smith durch. Der 43-jährige Bezirksstaatsanwalt lag nach Berechnungen von US-Medien vom Mittwochabend mit 0,5 Prozentpunkten oder rund 4600 Stimmen vorn. Colom ⁠ist damit ⁠der erste Demokrat seit 1982, der für Mississippi in den Senat einzieht, und der erste schwarze Senator des ehemals von Rassentrennung geprägten Südstaates seit Ende des 19. Jahrhunderts. Mit diesem historischen Erfolg in der Hochburg der Republikaner von Präsident Donald Trump bauen ‌die Demokraten ihre Mehrheit im Senat auf ‌55 zu 44 Sitze aus. Die Entscheidung über das Mandat in Alaska steht gut eine Woche nach den Zwischenwahlen noch aus.

Hyde-Smith räumte ihre Niederlage ⁠ein. Die 67-Jährige gratulierte Colom in einem Video in den sozialen ‌Medien. Trump hatte im Wahlkampf für ⁠sie geworben und den Bundesstaat bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit fast 23 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Der bislang letzte schwarze Senator aus Mississippi war im Jahr 1874 der ehemalige Sklave ‌Blanche Bruce.

Die Demokraten konnten bei ⁠den Midterms auch die Mehrheit im ⁠Repräsentantenhaus erobern. Dort liegen sie mit 254 zu 168 Sitzen vorn, 13 Mandate sind noch nicht vergeben. Die Republikaner verloren so die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses. Trump steht damit erstmals in seiner Amtszeit einem von den Demokraten kontrollierten Parlament gegenüber. Dies ermöglicht es der Opposition, Gesetzesvorhaben zu blockieren und Untersuchungen gegen die Regierung einzuleiten.

(Bericht von Daniel Trotta, geschrieben von Christian ⁠Götz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)