Huang Rücktritt kein Schock | Reaktion der Wall Street

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die KI-Aktien versuchen sich zu stabilisieren und selbst heutige Rücktritt von Jensen Huang als Nvidia-CEO sorgt nicht mehr für den großen Schock. Die Personalfrage war in den vergangenen Tagen zunehmend eingepreist, während die fundamentale KI-Story intakt bleibt. Die Nachfrage nach Rechenleistung ist weiterhin stark, und Nvidia erwartet für das laufende Quartal einen Umsatzsprung von über 90 Prozent. Anthropic könnte bei seinem IPO mehr als 100 Milliarden US-Dollar einsammeln und mit über 1,5 Billionen US-Dollar bewertet werden. Ein starkes Signal dafür, dass Investoren weiterhin bereit sind, enorme Summen in KI zu investieren. Belastend bleibt allerdings die Geldpolitik: Nach den heißen Verbraucherpreisen dürfte die Fed im Dezember die Zinsen erneut anheben, während weitere hawkishe Aussagen der Notenbanker zu erwarten sind.

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