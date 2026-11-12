Impian Verlag baut E-Book-Vertrieb weiter aus: Strategische Partnerschaft mit Bookwire stärkt digitale Präsenz



EQS-Media / 12.11.2026 / 09:40 CET/CEST



Der aufstrebende Buchverlag aus Leverkusen setzt seinen Expansionskurs fort und gewinnt mit Bookwire einen der führenden internationalen Technologie- und Vertriebspartner der Verlagsbranche. Autoren profitieren künftig von einer noch größeren digitalen Reichweite und einer leistungsfähigen Infrastruktur für die weltweite Vermarktung ihrer Werke.

Der Impian Verlag setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. Mit der Zusammenarbeit mit der Frankfurter Bookwire GmbH, einem der international führenden Technologieunternehmen im digitalen Verlagswesen, stärkt das Unternehmen seine Position im E-Book-Markt und schafft neue Perspektiven für die digitale Verbreitung seines Buchprogramms.

Die Kooperation ist ein weiterer Meilenstein beim Ausbau der Vertriebsinfrastruktur des Verlags. Erst im Juli 2026 hatte Impian mit PROLIT einen neuen leistungsstarken Partner für seine physische Buchauslieferung gewonnen. Mit Bookwire folgt nun der nächste Schritt: die systematische Stärkung des internationalen E-Book-Vertriebs.

Zugang zu einem weltweiten Vertriebsnetzwerk

Bookwire gehört zu den etablierten Technologiepartnern der internationalen Buchbranche. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit renommierten Verlagshäusern wie dtv, Diogenes und Haufe zusammen und verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit mehr als 300 angebundenen Shops und Vertriebspartnern.

Über die Plattform Bookwire OS können digitale Buchausgaben an zahlreiche nationale und internationale Vertriebskanäle ausgeliefert werden. Dazu gehören bedeutende E-Book-Plattformen wie Amazon Kindle, Apple Books, Google Play Books und die tolino-Welt sowie weitere digitale Vertriebskanäle und Bibliotheksangebote.

Für den Impian Verlag bedeutet die Partnerschaft eine deutliche Erweiterung seiner digitalen Vertriebsmöglichkeiten. Insbesondere die internationale Reichweite eröffnet zusätzliche Perspektiven für die Sichtbarkeit und Vermarktung des Verlagsprogramms.

Professionelle Vertriebsstrukturen für Autoren

„Unser Anspruch ist es, unseren Autoren ein professionelles Verlagsumfeld zu bieten, das sich an den Standards der etablierten Buchbranche orientiert. Dazu gehört neben einer hochwertigen Buchproduktion vor allem ein leistungsfähiger Vertrieb“, erklärt Nicholas Nikol, Gründer und Geschäftsführer des Impian Verlags.

„Mit Bookwire gewinnen wir einen Partner, auf dessen Technologie und Vertriebsnetzwerk auch große, renommierte Verlagshäuser vertrauen. Damit stärken wir unsere Möglichkeiten, die Bücher unserer Autoren einem breiten Publikum zugänglich zu machen – auch über die Grenzen des deutschsprachigen Buchmarktes hinaus.“

Die Zusammenarbeit unterstreicht die Strategie des Impian Verlags, Autoren umfassend auf dem Weg zur Veröffentlichung zu begleiten. Neben Lektorat, Korrektorat, professioneller Covergestaltung und Buchherstellung legt der Verlag besonderen Wert auf die Präsenz seiner Titel im stationären Buchhandel und auf digitalen Vertriebsplattformen.

Kontinuierlicher Ausbau des Verlagsnetzwerks

Der Impian Verlag hat seine Strukturen in den vergangenen Jahren gezielt ausgebaut. Das Unternehmen verfügt über ein stetig wachsendes Buchprogramm mit mehr als 100 lieferbaren Titeln und arbeitet mit einem deutschlandweiten beziehungsweise länderübergreifenden Netzwerk von Handelsvertretern sowie etablierten Vertriebspartnern zusammen.

Durch die Zusammenarbeit mit PROLIT in Deutschland und Österreich sowie AVA in der Schweiz ist der Verlag bereits eng an die Infrastruktur des deutschsprachigen Buchhandels angebunden. Zu den belieferten Handelspartnern zählen unter anderem Thalia, Hugendubel und die Bahnhofsbuchhandelskette Press & Books.

Die Kooperation mit Bookwire ergänzt diese physische Vertriebsstruktur um eine international ausgerichtete digitale Komponente. Damit verfolgt Impian das Ziel, seinen Autoren ein möglichst breites Spektrum professioneller Veröffentlichungs- und Vertriebswege zu eröffnen.

Weitere Investitionen in Wachstum und Qualität

Auch organisatorisch hat der Impian Verlag zuletzt wichtige Weichen für seine weitere Entwicklung gestellt. Mit dem Ausbau seines Teams in den Bereichen Projektmanagement, Buchgestaltung und Vertrieb investiert das Unternehmen gezielt in die Qualität seiner Veröffentlichungen und die Betreuung seiner Autoren.

„Wir wollen unseren Autoren nicht nur ein hochwertig produziertes Buch überreichen, sondern ihnen einen Verlagspartner bieten, der über die nötigen Strukturen verfügt, um ihre Werke professionell im Markt zu positionieren“, betont Nikol.

„Die Zusammenarbeit mit Bookwire ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer langfristigen Strategie. Wir haben in den vergangenen Monaten viel in den Ausbau unseres Verlags investiert und werden diesen Weg konsequent fortsetzen.“

Mit der neuen Partnerschaft setzt der Impian Verlag ein deutliches Zeichen für seine weiteren Wachstumsambitionen und stärkt sein Profil als moderner Verlag mit umfassender Produktions- und Vertriebsinfrastruktur.

Über den Impian Verlag

Der Impian Verlag mit Sitz in Leverkusen veröffentlicht Bücher aus unterschiedlichen Themen- und Genrebereichen. Das Verlagsprogramm umfasst unter anderem Sachbücher, Romane, Ratgeber und Kinderbücher. Zu den im Programm vertretenen Autoren gehören international bekannte Namen wie Stephen Hawking, Richard Dawkins und Robert B. Cialdini.

Der Verlag verbindet professionelle redaktionelle und gestalterische Leistungen mit einer breit aufgestellten Vertriebsinfrastruktur. Neben der Zusammenarbeit mit etablierten Buchhandelsketten und Verlagsauslieferungen setzt Impian auf die kontinuierliche Erweiterung seiner digitalen Vertriebswege.

Weitere Informationen: www.impian.de

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Schlagwort(e): Printmedien

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