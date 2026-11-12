IRW-News: Graycliff Exploration Limited: James Macintosh zum Chairman und CEO ernannt

IRW-PRESS: Graycliff Exploration Limited: James Macintosh zum Chairman und CEO ernannt

Vancouver, British Columbia / 11. November 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) (Graycliff oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass James Macintosh, der zuvor von 2019 bis 2025 als President und Chief Executive Officer (CEO) tätig war und derzeit als Direktor fungiert, mit sofortiger Wirkung zum Chairman und CEO ernannt wurde. Arndt Roehlig ist von seinen Ämtern als President, Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens zurückgetreten, um sich anderen geschäftlichen Unternehmungen zu widmen.

Das Board of Directors dankt Herrn Roehlig für seine Unterstützung bei der Umstrukturierung des Unternehmens zu Beginn dieses Jahres sowie für sein Engagement und seine strategische Führung während seiner Amtszeit und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Macintosh verfügt über 40 Jahre Erfahrung im kanadischen und US-amerikanischen Rohstoffsektor. Er hat einen B.Sc. (Honours) in Geological Sciences von der Queens University und kann auf eine umfangreiche Laufbahn zurückblicken, darunter Tätigkeiten als Bergbauanalyst sowie in den Bereichen Kapitalmärkte, Unternehmensführung sowie Exploration und Erschließung bei verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen.

Graycliff freut sich zudem, die Ernennung von Steve Anderson zum unabhängigen Direktor des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Anderson bringt über 45 Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration und Erschließung in das Unternehmen ein. Anfang der 1990er Jahre gründete er Vision Exploration, ein Unternehmen, das alle Aspekte der Exploration abdeckt, darunter die Absteckung von Claims, geologische Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und Diamantbohrungen. Als Direktor von Liberty Mines war er Teil des Teams, das das Projekt von der Grundlagenexploration über die Erschließung und den Bau der Redstone-Aufbereitungsanlage bis hin zur Produktion und dem Verkauf von Konzentrat an eine chinesische Schmelze geführt hat.

Ich freue mich, erneut die Rolle des Chairman und CEO zu übernehmen, während Graycliff seine wichtigsten Explorationsziele vorantreibt, erklärte James Macintosh. Er fügte hinzu: Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin darauf, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, indem wir das Shakespeare-Goldprojekt vorantreiben, und die Aufnahme von Steve Anderson wird uns bei den nächsten Entwicklungsphasen unterstützen.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein aussichtsreiches 1.366 Hektar großes Konzessionsgebiet gerichtet ist, das sich rund 88 km westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens besteht aus einer staatlichen patentierten Pacht (Crown Patented Lease), zwei staatlichen Pachten (Crown Lease) und 82 Claims auf einem Konzessionsgebiet, das die historische Goldmine Shakespeare umfasst. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat bislang Bohrungen über mehr als 13.600 Meter niedergebracht und dabei eine sichtbare Goldmineralisierung und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Mehr erfahren können Sie auf der Website des Unternehmens unter https://graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh, Chairman und CEO

jm@graycliffexploration.com (416) 271-8300

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen zu den Explorationszielen des Unternehmens, zum Fortschritt des Goldprojekts Shakespeare und zum erwarteten Beitrag seines neuen Direktors. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken zählen Explorations- und Erschließungsrisiken, Schwankungen der Rohstoffpreise, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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