IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum bestellt John D. Wright zum Non-Executive Chairman und nimmt Andrew Judson in sein Board of Directors auf

IRW-PRESS: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum bestellt John D. Wright zum Non-Executive Chairman und nimmt Andrew Judson in sein Board of Directors auf

Calgary, Alberta / 12. November 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das Unternehmen oder Horizon) (TSX-V: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass Herr John D. Wright zum Non-Executive Chairman bestellt und Herr Andrew Judson in das Board of Directors aufgenommen wurde.

Herr Wright verfügt über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung im Öl- und Gassektor. Er ist seit 2013 Chairman von Alvopetro Energy Ltd. und seit 2022 von Grounded Lithium Corp. sowie seit 2017 President von Analogy Capital Advisors Inc. Von 2012 bis 2025 war er Chairman bei Touchstone Exploration Inc. Zu seinen Führungspositionen zählten unter anderem die des President und Chief Executive Officer von Petrobank Energy and Resources Ltd., Petrominerales Ltd. und Pacalta Resources Ltd. sowie die des Direktors, President und Chief Executive Officer von Lightstream Resources Ltd. und Ridgeback Resources Inc. Darüber hinaus stand er der Firma Petrominerales von der Firmengründung bis Mai 2010 als President und CEO zur Verfügung und hatte anschließend bis zur Firmenübernahme im Jahr 2013 die Funktion des Chairman inne. Herrn Wrights Karriere begann im Jahr 1981 nach seinem Studienabschluss als Bachelor of Science im Fach Erdöltechnik an der University of Alberta. Er ist Professional Engineer und Chartered Financial Analyst.

Herr Judson kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Energiesektor und an den Kapitalmärkten verweisen, wobei sein Schwerpunkt auf internationalen Öl- und Gasunternehmen sowie der Beratung bedeutender institutioneller Investoren in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa hinsichtlich der Veranlagung im Energiesektor liegt. Aktuell ist er als Lead Director bei Cavvy Energy und bei der Firma Condor Energies Inc. tätig, die Gasförderbetriebe in Kasachstan und Usbekistan betreibt. Daneben ist er auch noch Chairman bei Drift Resource Technologies. Davor bekleidete er bei der Bonavista Energy Corporation bis zu deren Verkauf im Dezember 2023 und bei der Daytona Power Corp. den Posten eines Direktors. Seine Kapitalmarkterfahrungen kann er mit Führungspositionen als Managing Director der auf den Energiesektor spezialisierten Private-Equity-Firma Camcor Partners Inc. und als Managing Director of Institutional Sales bei den Firmen FirstEnergy Capital Inc. und Tristone Capital Inc. untermauern. Aktuell ist er Senior Advisor bei der von Partnern geführten Investmentbank Fort Capital und der in Calgary ansässigen Boutique-Asset-Management-Firma Durum Capital. Zusätzlich ist er Vice-Chairman des Fraser Institute und Chairman von WinSport.

Dr. David Winter, Chief Executive Officer von Horizon, meint dazu: Wir heißen Andrew in unserem Board ganz herzlich willkommen. Seine umfassenden Kapitalmarkt- und Bankenkenntnisse, sein Know-how im internationalen Öl- und Gassektor sowie seine Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung und der Beratung erfolgreicher Energieunternehmen werden uns bei der weiteren Erschließung des Erdgasfeldes Lachowice in Südpolen maßgeblich unterstützen. Horizon hat sich zum Ziel gesetzt, die heimische Erdgasförderung in Polen zu steigern und einen Beitrag zur Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit Europas zu leisten. Unsere Arbeiten sind auf die Erstförderung und die Generierung von Cashflow im Jahr 2027 gerichtet, Andrew wird hier mit seinen Erfahrungen unsere Kompetenzen im Finanzierungs- und Kapitalmarktsektor stärken.

Dr. Winter weiter: Es freut uns außerdem ganz besonders, dass John sich bereit erklärt hat, den Posten des Non-Executive Chairman zu übernehmen. Seine umfassende Branchenerfahrung und seine Kenntnisse von börsennotierten Unternehmen werden Horizon beim Aufbau des Gasgeschäfts in Europa eine wertvolle Orientierungshilfe sein. Die Auftrennung der Rollen des Chairman und des CEO stärkt außerdem die Corporate Governance von Horizon auf dem Weg zu einem fördernden und Cashflow-generierenden Unternehmen.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon Petroleum konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung von Erdgasreserven sowie auf Möglichkeiten im Bereich sauberer Energie, um eine größere Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu fördern. Das Managementteam und das Board des Unternehmens verfügen über umfassende Erfahrung in den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen, einschließlich bedeutender internationaler Expertise.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David A. Winter

President & CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Ian Habke

CFO und Vice President Finance

+1 403 973-2900

Ian.habke@horizon-petroleum.com

Besuchen Sie unsere Webseite unter: www.horizon-petroleum.com

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