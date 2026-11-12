IRW-News: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets geht mit seiner auf Sport ausgerichteten Prognosemarktplattform in den USA an den Start und nimmt den kommerziellen Betrieb auf

IRW-PRESS: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets geht mit seiner auf Sport ausgerichteten Prognosemarktplattform in den USA an den Start und nimmt den kommerziellen Betrieb auf

Berechtigte Kunden aus den USA können nun Ereigniskontrakte unter prospectmarkets.com handeln.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Handelsvolumen in der Branche Rekordhöhen erreicht.

Vancouver, British Columbia / 12. November 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) (Prospect Markets oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass seine speziell für den Sport entwickelte Prognosemarktplattform in den USA jetzt verfügbar ist. Ab heute können berechtigte Kunden in den USA ein Konto eröffnen, Geld darauf einzahlen und Ereigniskontrakte (Event Contracts) handeln - damit vollzieht das Unternehmen den Übergang von der Aufbauphase zum kommerziellen Betrieb. Der Start erfolgt mitten im Herbst-Sportkalender, während die NFL- und College-Football-Saison in vollem Gange ist und die NBA-, College-Basketball- und NHL-Saison bereits begonnen hat.

Heute ist Prospect live, sagte Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer von Prospect Markets. Von Anfang an war es unser Ziel, jeden Sportmoment handelbar zu machen, und ab heute können berechtigte Sportfans in den gesamten USA genau das tun - und zwar auf einer Plattform, die genau auf die Art und Weise zugeschnitten ist, wie sie Sportereignisse tatsächlich verfolgen. Wir haben mehr als nur eine Transaktionsschnittstelle entwickelt: Wir haben jeden Handel mit intelligenten Funktionen und Kontextinformationen angereichert und damit die Tools, die Händler aus dem Aktien- und Optionshandel kennen, auf den Sportbereich übertragen. Nach der erfolgten Einführung richtet sich unser Fokus nun auf die Skalierung: Erweiterung unserer Nutzerbasis, Erweiterung unserer Märkte und Etablierung von Prospect als sportnative Plattform in Prognosemärkten.

Nativ für den Sport entwickelt

Allgemeine Prognoseplattformen behandeln Sport als eine Kategorie unter vielen. Prospect wurde von Grund auf speziell für den Sport entwickelt, wobei jedes Element der Plattform darauf ausgerichtet ist, wie Fans Live-Sport tatsächlich verfolgen.

Im Mittelpunkt des Nutzererlebnisses steht eine datenreiche Second-Screen-Oberfläche, die den Fans während des Spielgeschehens Echtzeitinformationen, Kontextinformationen und handelbare Märkte anzeigt. Prospect verwandelt jeden sportlichen Moment, vom Anpfiff bis zum Ergebnis, in einen Live-Markt, der handelbar ist.

Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben, die von den Mainstream-Plattformen übersehen werden - Prospect wurde entwickelt, um begeisterte Fan-Communities aus dem gesamten Spektrum des Sports zu bedienen.

Start zum Zeitpunkt einer Rekordnachfrage

Prospect steigt in den US-Markt ein, als Prognosemärkte neue Rekorde aufstellen. Das Handelsvolumen auf den US-Prognosemärkten erreichte im Oktober 2026 120,73 Milliarden $, was einem Anstieg von 64,1 % gegenüber den 73,58 Milliarden $ im September entspricht, wie aus der Analyse der Handelsaktivitäten an acht Börsen durch DeFi Rate hervorgeht.3 Das kombinierte monatliche Handelsvolumen auf den beiden größten Plattformen der Branche hat sich zwischen Mai und Juli 2026 mehr als verdoppelt, was vor allem auf den Sportbereich zurückzuführen ist. Das Handelsvolumen im Sportbereich auf diesen Plattformen lag im ersten Quartal 2026 in etwa auf dem Niveau der rund 40 Milliarden USD, die im gleichen Zeitraum bei legalen US-Sportwettenanbietern gesetzt wurden.¹ Mit der Rückkehr des American Footballs hat die Aktivität an Fahrt aufgenommen: Im Oktober 2026 erreichte das wöchentliche Gesamtvolumen beider Plattformen einen Rekordwert von 22,2 Milliarden USD, angetrieben durch die NFL und den College-Football.²

Der kommerziellen Markteinführung ging eine auf Einladung zugängliche Testphase (Soft Launch) voraus, die im September 2026 begann. Während dieser Phase testete das Unternehmen die Kontoeröffnung, die Identitätsprüfung, die Standortbestimmung, die Einzahlung, die Markterkundung, die Auftragserfassung, die Abwicklung, Auszahlungen und den Kundensupport unter realen Bedingungen.

Wichtige Offenlegungen

Kunden werden von Prospect Brokerage USA LLC, einem bei der CFTC registrierten Introducing Broker und Mitglied der NFA, an Foris DAX FCM, LLC (d/b/a Crypto.com FCM) vermittelt. Lesen Sie die Important Disclosures, um weitere Informationen zu den mit Ereigniskontrakten verbundenen Risiken zu erhalten.

Ereigniskontrakte sind derivative Finanzprodukte, die an der North American Derivatives Exchange, Inc., tätig unter dem Namen d/b/a Crypto.com | Derivatives North America (CDNA), einer von der US-Terminmarktaufsichtsbehörde CFTC regulierten Börse und Clearingstelle, notiert, bepreist und abgewickelt werden. Der Handel mit Ereigniskontrakten ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für jede Person geeignet. Beim Handel riskieren Sie den Verlust Ihrer Einstandskosten für jede Transaktion, einschließlich der Gebühren. Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Ereigniskontrakten angesichts Ihrer Anlageerfahrung und finanziellen Mittel für Sie geeignet ist. Alle Handelsentscheidungen, die Sie treffen, liegen ausschließlich in Ihrer Verantwortung und erfolgen auf eigenes Risiko. Lesen Sie das FCM Risk Disclosure Statement, um sich über die Risiken des Handels mit Ereigniskontrakten zu informieren. Siehe auch CDNAs Event Contract Specifications for sports und das CDNA Rulebook.

Live-Daten dienen ausschließlich Informationszwecken und können verzögert oder fehlerhaft sein.

Kein Ereigniskontrakt wurde von einer Sportliga oder einem Sportverband (Verband), einem Verbandsmitglied oder einer Person innerhalb eines Verbandes unterstützt. Die Verwendung des Namens eines Verbandes, eines Verbandsmitglieds oder einer Person bedeutet keine Unterstützung eines Ereigniskontrakts.

Es gelten Einschränkungen und Teilnahmebedingungen. Nicht in allen Bundesstaaten verfügbar. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und in den USA ansässig sein.

Lesen Sie unsere Privacy Policy, um zu erfahren, wie wir Ihre Daten erfassen, verwenden und weitergeben.

Über Prospect Markets

Prospect Markets ist die Prognosemarkt-Plattform, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben - Prospect macht jeden Sportmoment zu einem handelbaren Markt. Fans handeln untereinander im Hinblick auf Ergebnisse auf Basis von Echtzeitdaten aus unserem Second-Screen-Erlebnis, das passives Zuschauen in aktive Marktteilnahme verwandelt.

Im Namen des Unternehmens

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: info@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: der kommerziellen Einführung und dem Betrieb der Prognosemarktplattform des Unternehmens; der Fähigkeit des Unternehmens, Nutzer zu gewinnen und zu binden; der Ausweitung des Marktangebots des Unternehmens auf weitere Sportarten und Wettbewerbe; der Verfügbarkeit und dem Zeitplan für mobile Anwendungen; der Erwartung, dass die Plattform künftig Umsatz generieren wird, sowie dem Zeitpunkt, zu dem dies geschehen wird; den Kundenakquisitions- und Marketingplänen des Unternehmens; der Position des Unternehmens im Bereich der Prognosemärkte; sowie den allgemeinen strategischen Plänen und Zielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die begrenzte Betriebserfahrung des Unternehmens mit einem live geschalteten Echtgeld-Produkt; Risiken im Zusammenhang mit der Stabilität, Skalierbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der Plattform; die Fähigkeit des Unternehmens, Nutzer zu gewinnen, zu konvertieren und zu binden sowie Umsätze innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu generieren; die Wirksamkeit und die Kosten von Marketing- und Kundenakquisitionsmaßnahmen; der Erhalt von Genehmigungen durch App-Stores; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittpartnern, einschließlich CDNA, seinem Futures-Kommissionshändler und Datenanbietern; die Fähigkeit des Unternehmens, die Registrierung von Prospect Brokerage USA LLC als Introducing Broker sowie dessen Mitgliedschaft in der National Futures Association aufrechtzuerhalten; die sich weiterentwickelnde regulatorische Behandlung von Ereigniskontrakten und Prognosemärkten in den Vereinigten Staaten, einschließlich des Risikos, dass Ereigniskontrakte als Glücksspiel eingestuft oder anderweitig nach einzelstaatlichem Recht eingeschränkt werden könnten; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken, einschließlich Cybersicherheit; sowie weitere Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.

Quellenangaben:

1. Pew Research Center, Prediction markets trading volume doubled between May and July, largely driven by sports, 23. September 2026. https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/09/23/prediction-markets-trading-volume-doubled-between-may-and-july-largely-driven-by-sports/

2. Bloomberg, Prediction Markets NFL Boom Tests Sports Betting Rules, 11. October 2026. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-11/prediction-markets-nfl-boom-tests-sports-betting-rules

3. Defirate, Prediction Market Volume Reaches $120.7 Billion in October, Up 64%, 2. November 2026 https://defirate.com/news/prediction-market-volume-reaches-120-7-billion-october/?utm_source=newsletter.predicted.co&utm_medium=newsletter&utm_campaign=kalshi-raise-1-billion-at-a-40-billion-valuation&_bhlid=16b70c624b6966fbd1d9d179ec78e0ad94731181

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