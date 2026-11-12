KI-Boom und neue Arzneien treiben Merck an - "Kratzen erst an der Oberfläche"

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - ⁠Der Boom bei Materialien für Künstliche Intelligenz (KI) und Erfolge mit neuen Spezialmedikamenten treiben das Geschäft von Merck an. Nach einem starken Sommerquartal schraubte der Pharma- und Technologiekonzern am Donnerstag bereits zum dritten Mal in diesem Jahr seine Jahresziele nach oben. Konzernchef Kai Beckmann sieht den KI-Trend dabei erst am Anfang. "KI ist ein Technologietrend, der ‌von Dauer ist", sagte Beckmann in einer Telefonkonferenz. Die Diskussion dürfe nicht nur auf den Bau von Rechenzentren reduziert werden. "Wir kratzen bei KI auf Endgeräten, industrieller KI oder wissenschaftlicher KI gerade erst ⁠an der Oberfläche."

Die ⁠Sparte Electronics verzeichnete im dritten Quartal ein organisches Umsatzplus von gut 13 Prozent. Das Geschäft mit Halbleiterlösungen wuchs dank der starken Nachfrage nach KI-Chips sogar um fast 19 Prozent. In der Pharmasparte steht Merck derweil wie erwartet vor einem harten Einschnitt. Da in den USA nun günstigere Generika auf den Markt drängen, rechnet der Konzern dort ab November nicht mehr mit Umsätzen für das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad - mehr ‌als ein halbes Jahr später als ursprünglich erwartet. Auffangen sollen dies ‌neue Medikamente gegen seltene Erkrankungen. Erst am Dienstag hatte Merck in den USA die Zulassung für das Tumormedikament Pimjetmi erhalten. Finanzchefin Helene von Roeder traut dem Mittel künftig Spitzenumsätze von rund 500 Millionen Euro zu – das Potenzial ⁠eines "halben Blockbusters".

Einen Dämpfer gibt es dagegen in der Laborsparte Life Science. Zwar stiegen die Erlöse im Sommer organisch ‌um 6,1 Prozent, der aktuelle Auftragsbestand deute jedoch auf ⁠ein schwächeres viertes Quartal hin, erklärte von Roeder.

Um das Portfolio weiter auf margenstarke Innovationen auszurichten, kauft Merck derzeit gezielt zu und trennt sich von Randbereichen. So steht der Konzern kurz vor dem Abschluss der knapp zehn Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Laborausrüsters Bio-Techne. Zudem schluckt ‌Merck für 1,3 Milliarden Dollar den britischen Biotechkonzern Silence ⁠Therapeutics und verkauft gleichzeitig sein Auftragsfertigungsgeschäft an die ⁠Schweizer Lonza. Weitere Zukäufe schloss Beckmann nicht aus: "Wir kaufen kein Wachstum, wir kaufen Technologie und Innovation."

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Merck nun mit einem Umsatz zwischen 21,5 und 21,9 Milliarden Euro. Zuvor standen 21,0 bis 21,8 Milliarden im Plan. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll zwischen 6,2 und 6,4 (bislang: 5,9 bis 6,3) Milliarden Euro liegen. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Konzernumsatz organisch um 5,1 Prozent auf gut 5,6 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit knapp 1,7 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Merck-Aktien stiegen zwischenzeitlich um drei Prozent ⁠auf ein Jahreshoch von 156,25 Euro und gehörten zu den größten Dax-Gewinnern.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)