LBBW Kapitalmärkte Daily
KI-Euphorie erhält neuen Rückenwind
Thema: KI
KI-Hoffnungen geben den Ton an
Am Mittwoch waren die Marktteilnehmer beiderseits des Atlantiks positiv gestimmt. Grund dafür waren die Geschäftszahlen des Cloudanbieters CoreWeave, die der zuletzt angeschlagenen KI-Euphorie neues Leben einhauchten. Das Unternehmen kündigte an, in der ersten Hälfte des Jahres 2028 auf bereinigter Basis profitabel zu werden. Dies linderte die Sorgen der Anleger, dass die enormen Investitionen nicht rechtzeitig Früchte tragen könnten. Infolgedessen waren insbesondere Technologiewerte gefragt. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 1,2 % knapp unter seinem Rekordhoch, während der Euro Stoxx 50 1,04 % höher schloss. Der S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 1,31 %.
Ölpreise sorgen für Gegenwind
Weniger erfreulich verlief der Handel am Ölmarkt. Die Notierungen für Brent und WTI legten im Tagesverlauf in der Spitze um gute zwei Prozent zu. Die Unsicherheit über eine diplomatische Einigung zwischen den USA und dem Iran sowie weitere Angriffe auf Schiffe am Golf hielten die Risikoprämie hoch. Zugleich wirkten die unerwartet hohen US-Inflationsdaten vom Vortag nach. Das Umfeld für Aktien bleibt also trotz der neu entfachten KI-Hoffnungen anspruchsvoll, denn höhere Energiepreise drohen den Inflationsdruck weiter zu verstärken.
Endspurt der BerichtssaisonAm heutigen Donnerstag stehen wieder einige Veröffentlichungen auf der Agenda, insbesondere auf der Einzeltitelebene. Jenseits des Atlantiks werden heute Nachmittag die Verkäufe bestehender Häuser für Oktober veröffentlicht. Hier rechnen wir mit einem leichten Rückgang auf 3,90 Mio. nach 3,99 Mio. im September. Ein solcher Rückgang würde die Hoffnung auf eine kräftige Belebung am US-Häusermarkt zunächst etwas dämpfen. Auf der Einzeltitelebene geht die Berichtssaison für das dritte Quartal diese Woche in ihre vorläufige Schlussrunde, hat heute aber noch einige Schwergewichte im Gepäck. Hierzulande öffnen Allianz, Münchener Rück und Talanx ihre Bücher. Bei Siemens stehen dagegen bereits das vierte Geschäftsquartal und die vorläufigen Jahreszahlen im Mittelpunkt. Im europäischen Ausland berichten zudem Enel und KBC Group. Jenseits des Atlantiks stehen Applied Materials, Cisco Systems, Brookfield Corporation und Nebius Group auf dem Programm. Die Makro-Veröffentlichungen bleiben damit überschaubar, während die Berichtssaison noch einmal etwas Gesprächsstoff liefern könnte.
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