Kleine Abkürzung bei Stuttgart 21: Schalterhalle öffnet

STUTTGART (dpa-AFX) - Auf dem langen Weg zur Fertigstellung des Milliarden-Projekts Stuttgart 21 meldet die Deutsche Bahn einen kleinen Fortschritt: Am Stuttgarter Hauptbahnhof wird die seit Frühjahr 2025 gesperrte Große Schalterhalle am Freitag wieder geöffnet. Dadurch verkürzt sich der Weg von U- und S-Bahn zum Fernverkehr um einige Meter. Um zu den Gleisen zu kommen muss aber weiterhin der "Fernwanderweg" genutzt werden.

Von Ende 2027 an profitieren Reisende von deutlich kürzeren Wegen dank einer direkten Verbindung zwischen Innenstadt und altem Kopfbahnhof. Dann soll es durch den sanierten Bonatzbau über das Dach des künftigen Hauptbahnhofs gehen. 2028 sollen die Läden und Serviceeinrichtungen in dem historischen Empfangsgebäude wieder öffnen.

Der im Bau befindliche Tiefbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt soll nach Angaben vom Sommer erst 2031 ans Netz gehen und damit fünf Jahre später als zuletzt geplant. Das hat auch Folgen für die Kosten. Diese erhöhen sich laut Bahn um weitere drei Milliarden Euro auf 14,5 Milliarden.

Von Ende 2030 an will die Bahn den neuen Fernbahnhof am Flughafen in Betrieb nehmen. Die Verlängerung der S-Bahn-Stammstrecke mit der neuen Haltestelle Mittnachtstraße soll 2032 angefahren werden. Als letzter Baustein soll dann im Jahr 2033 der neue Pfaffensteigtunnel eröffnet werden, durch den die Gäubahn aus Richtung Zürich an den neuen Hauptbahnhof angebunden wird./ols/DP/mis