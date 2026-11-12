KORREKTUR: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung

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(Korrigiert wird der Vorjahreswert beim Periodenergebnis im 1. Absatz, er lag bei 29,9 Millionen Euro. Damit ergibt sich zum aktuellen Wert von 23,0 Millionen Euro ein Rückgang um rund 23 Prozent und keine rpt keine Stagnation.)

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat im dritten Quartal vor allem dank digitaler Außenwerbung zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut vier Prozent auf 513 Millionen Euro, wie das im MDax der mittelgroßen Werte notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte fast bei 147,8 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro und damit rund 23 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Beim operativen Gewinn übertraf der Werbevermarkter die Erwartungen der Analysten, beim Umsatz verfehlte er sie.

Außerdem bestätigte Ströer die Jahresprognose und rechnet im laufenden vierten Quartal mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung. Für 2026 stellt das Management weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Analysten trauen dem Werbevermarkter im Schnitt rund 5 Prozent zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr noch immer eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet. Hier rechnen die Fachleute durchschnittlich mit 636,2 Millionen Euro nach 625,9 Millionen ein Jahr zuvor./niw/jha/stk

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