Leasingspezialist Grenke präzisiert Prognose für Neugeschäft

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BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat die Prognose für das Neugeschäft 2026 präzisiert. "Aufgrund des aktuell anhaltend herausfordernden Umfelds und aktiver Maßnahmen zur Risikosteuerung" werde im laufenden Jahr ein Leasingneugeschäft von rund 3,4 Milliarden Euro angepeilt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bisher hatte der untere Bereich von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro im Plan gestanden. "Der Fokus für die kommenden Jahre liegt auf der Rentabilität und damit der Orientierung an der Eigenkapitalrendite nach Steuern von 10 Prozent bis zum Jahr 2030", wie es weiter hieß.

Im dritten Quartal machte Grenke mit fast 799 Millionen Euro gut 2 Prozent mehr Neugeschäft als vor einem Jahr. Nach neun Monaten stehen damit 2,44 Milliarden Euro in den Büchern. Die Profitabilität in diesem Geschäft sank; die entsprechende Deckungsbeitragsmarge (DB2) fiel in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 1,4 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent. Der Nettogewinn stieg hingegen um fast 15 Prozent auf 55,7 Millionen Euro./mis/jha/

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