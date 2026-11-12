LEG Immobilien profitiert weiterhin von höheren Mieten - Ergebnisziel für 2027

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren gibt dem Immobilienkonzern LEG weiter Auftrieb. Die Nettokaltmiete wuchs in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 3,6 Prozent auf 712,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die Miete pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche stieg von 7,01 Euro pro Quadratmeter auf 7,29 Euro.

Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit, bereinigt um aktivierte Investitionen) legte um 4,9 Prozent auf 190,1 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiterhin einen AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro an - das wäre ein neuer Rekord. Im kommenden Jahr soll das Ergebnis weiter zulegen und 230 bis 250 Millionen Euro erreichen. Dabei sollen die Mieten um 2,9 bis 3,1 Prozent steigen./mne/stk

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