Leitindex kurz über 27.000 – Nvidia grenzt Verluste ein

Der Dax hat am Donnerstag nach dem erstmaligen Anstieg über 27.000 Punkte etwas an Schwung verloren. Zum Schluss behauptete der deutsche Leitindex aber ein Plus von 0,4 Prozent auf 26.772 Zähler, womit er den vierten Tag in Folge zulegte. Der schon seit Tagen schwächelnde MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich hingegen 0,7 Prozent tiefer mit 30.858 Punkten aus dem Handel.

Mit der Aussage, es brauche keine Vereinbarung mit dem Iran, habe US-Präsident Donald Trump den jüngsten Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg wieder einen Dämpfer verpasst, schrieb Salah Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordfantasie und Rückschlaggefahr", ergänzte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets.

Nvidia grenzt nach Debakel Verluste ein

Ganz klar die Schlagzeilen dominierte am Donnerstag die Aktie von Nvidia. Gründer und CEO Jensen Huang verlässt das Unternehmen, nachdem bekannt wurde, dass er Liebesbeziehungen mit einer Mitarbeiterin und einer Kundin unterhielt. Letztere steht überdies im Verdacht, eine chinesische Spionin zu sein.

Der Aktienkurs reagierte zur Eröffnung des Börsenhandels in der USA mit heftigen Verlusten. Um bis zu 14,3 Prozent sackte der Kurs ab. Zwischenzeitlich kostete eine Aktie weniger als 150 Dollar. Im Tagesverlauf konnte Nvidia die Verluste aber eingrenzen und notierte zuletzt bei rund 165 Dollar etwa fünf Prozent tiefer als am Vortag.

Drei SDax-Werte bewegen sich zweistellig

Ähnlich starke Kursbewegungen wie bei Nvidia gab es am deutschen Aktienmarkt gleich dreifach. Und im Gegensatz zum amerikanischen Chipkonzern hielten sie hier auch bis zum Handelsschluss. Aber der Reihe nach: Immobilien-Konzern Patrizia legte um 23,3 Prozent zu.

Auslöser ist ein Übernahmeangebot. Die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) planet eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt Patrizia-Aktionären 8,20 Euro je Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung an Patrizia von derzeit 59 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen, wie Patrizia am Donnerstag mitteilte.

Weniger gut lief es dagegen für Aktionäre von Secunet. Das IT-Sicherheitsunternehmen enttäuschte mit seinen Quartalszahlen. Zwar zog der Umsatz im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Beim operativen Ergebnis (Ebit) gab es mit einem Rückgang wegen Investitionen aus Anlegersicht eine herbe Enttäuschung. Der Kurs verlor bis zum Handelsschluss mehr als 17 Prozent und schloss bei knapp 194 Euro.

Ähnlich heftig abwärts ging es mit dem Kurs des Prothesenherstellers Ottobock – ebenfalls nach Zahlen. Der Konzern bekommt die zunehmend komplexeren Verfahren für Kostenerstattungen zu spüren. So verlängerten diese Verfahren in Westeuropa den Zeitraum, bis sich die bestehende Patientennachfrage in Umsatzerlösen niederschlage, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der Geschäftszahlen des dritten Quartals.

Mit 38,25 Euro stürzte der Kurs des seit vergangenem Jahr börsennotierten Unternehmens auf ein Rekordtief und schloss schließlich mit 40 Euro 15 Prozent unter dem Vortages-Schlusskurs.

(mit Material von dpa-AFX)

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