Mercedes-Benz prüft Werksschließungen in Deutschland - Arbeit zu teuer

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Thema: E-Mobilität
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Frankfurt, ⁠12. Nov (Reuters) - Im Streit über niedrigere Personalkosten setzt der Autobauer Mercedes-Benz dem Betriebsrat die Pistole auf die Brust. Das Unternehmen brauche in den Verhandlungen mit ‌dem Betriebsrat über Zugeständnisse der Belegschaft jetzt eine Entscheidung, erklärte Personalvorständin Britta Seeger am Donnerstag. "Derzeit ist ⁠diese ⁠nicht absehbar. Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können", sagte sie in einem internen Interview, das Reuters vorlag. "Wir ‌alle wollen Werksschließungen um jeden Preis ‌vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen."

Der Vorstand fordert wegen des Gewinneinbruchs im ⁠Pkw-Geschäft, dass die Beschäftigten ohne Lohnausgleich länger arbeiten sollen. ‌Sonderzahlungen, freiwillige Leistungen wie ⁠Ergebnisbeteiligung oder Urlaubs- und Weihnachtsgeld stehen auch zur Disposition. Auf Betriebsversammlungen im Oktober hatte Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe bereits gewarnt, sollten die ‌Arbeitnehmervertreter nicht mitziehen, könnten ⁠zwei deutsche Werke geschlossen ⁠werden.

Schiebe ergänzte in dem Interview mit den beiden Vorständen, da trotz vieler Gespräche keine Lösung erkennbar sei und die Kostenstrukturen aktuell zu hoch seien, habe der Vorstand beschlossen, alle weiteren Investitionen in deutsche Standorte zu stoppen. Seeger erklärte, auch der Vorstand werde finanziellen Verzicht leisten.

(Bericht ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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