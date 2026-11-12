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Merck überrascht im Quartal und hebt erneut Ziele

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Der Dax-Konzern Merck hebt nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal seine Jahresziele an. Geplant ist jetzt für 2026 ein Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Zuvor hatte der Konzern noch 21,0 bis 21,8 im Visier. Das um Sondereffekte bereinigte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll statt bei 5,9 bis 6,3 nun bei 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro herauskommen.

In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittel-Produktion profitiert. Zudem lieferten Medikamente gegen seltene Erkrankungen in der Pharmasparte und KI-Halbleitermaterialien im Electronics-Geschäft Schub.

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um fast sechs Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich leicht auf gut 1,68 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie blieb stabil bei 2,32 Euro. Analysten hatten mit einem Ergebnisrückgang und geringeren Erlösen gerechnet./tav/mis

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