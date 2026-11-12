Mieterbund kritisiert ausbleibende Wohngelderhöhung 2027

Berlin, 12. ⁠Nov (Reuters) - Der Deutsche Mieterbund warnt vor einer Belastung ärmerer Mieter durch die ausbleibende Wohngelderhöhung im kommenden Jahr. "Wir begrüßen ausdrücklich, dass die geplanten Kürzungen zurückgenommen wurden, aber wir erwarten von der Bundesregierung auch, dass sie die reguläre ‌Erhöhung zum 1. Januar 2027 umsetzt", sagte Mieterbund-Präsidentin Melanie Weber-Moritz am Donnerstag. "Das Wohngeld muss mit der Realität auf dem Wohnungsmarkt Schritt halten ⁠und darf ⁠nicht schleichend an Wirkung verlieren."

Kurz vor den entscheidenden Haushaltsverhandlungen in dieser Woche hatte die schwarz-rote Koalition mitgeteilt, dass es anders als zuvor geplant bei den bisherigen Regelungen zum Wohngeld bleibe, allerdings die für 2027 vorgesehene Anpassung ausgesetzt werde. Die Rücknahme der eigentlich vorgesehenen Einsparungen ‌sei ein wichtiger Schritt, so Weber-Moritz.

Nach Angaben des ‌Statistischen Bundesamtes waren Ende 2025 so viele Menschen wie noch nie in Deutschland auf staatliche Hilfe zum Wohnen angewiesen. Es waren rund 1,3 Millionen ⁠Haushalte. Auch die staatlichen Ausgaben für das Wohngeld erreichten mit fast fünf ‌Milliarden Euro einen Rekordwert. Der durchschnittliche ⁠monatliche Anspruch pro Haushalt lag bei 296 Euro. Hauptbezieher waren Rentner oder sehr junge Menschen. Anfang 2025 wurde das Wohngeld zuletzt an die allgemeine Preis- und Mietentwicklung angepasst.

Anspruch auf die Hilfe ‌haben Haushalte mit niedrigem Einkommen, ⁠die keine anderen Transferleistungen beziehen. Die ⁠Regierung hatte hier ursprünglich Kürzungen von einer Milliarde Euro pro Jahr vorgesehen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Bauministerin Verena Hubertz (SPD) hatte die Einsparungen als schmerzhaft, aber notwendig dargestellt. Nach der Einigung der regierungstragenden Fraktionen im Bundestag sprach sie von einem wichtigen Signal. "Um es klar zu sagen: Kein Haushalt, der heute Anspruch auf Wohngeld hat, wird im kommenden Jahr weniger bekommen." Es bleibe eine verlässliche ⁠Hilfe.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)