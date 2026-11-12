Millionenstrafe gegen Deutsche Bank wegen Postbank-IT-Pannen

Bafin verhängt Geldbuße

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank muss wegen Problemen beim Umzug von Postbank-Kunden auf eine gemeinsame IT-Plattform im Jahr 2023 eine Millionenstrafe zahlen. Die Finanzaufsicht Bafin verhängte nach eigenen Angaben eine Geldbuße in Höhe von acht Millionen Euro gegen Deutschlands größtes Geldhaus.

Konkret habe die Deutsche Bank im Jahr 2023 «keine angemessenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um das höhere Aufkommen von Kundenbeschwerden unverzüglich zu bearbeiten, das durch die Migration der Kundendaten entstanden ist», teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit. Zudem habe die Bank Aufträge zum Depotübertrag nicht unverzüglich ausgeführt.

Zahlreiche Kundenbeschwerden

Beginnend an Ostern 2022 hatte die Deutsche Bank in vier Wellen Daten von damals zwölf Millionen Kundinnen und Kunden der Postbank sowie sieben Millionen Deutsche-Bank-Kunden in Deutschland auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt («Projekt Unity»).

Im Zusammenhang mit der IT-Umstellung häuften sich zwischenzeitlich Beschwerden von Kunden, die zum Beispiel vorübergehend nicht auf ihre Konten zugreifen konnten. Für Ärger bei der Kundschaft sorgte vor allem die zweite Welle der Datenübertragung rund um Silvester 2022/2023, als unter anderem Wertpapierdepots betroffen waren. Die Bafin hatte seinerzeit «erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank» gerügt und hatte einen Sonderbeauftragten überwachen lassen, dass die Deutsche Bank die Probleme in den Griff bekommt.

Deutsche Bank: Abläufe verbessert

Für die «zu langsame Bearbeitung der Kundenbeschwerden» verhängte die Bafin nun 5,5 Millionen Euro Geldbuße, weitere 2,5 Millionen Euro muss die Deutsche Bank zahlen, weil sie Aufträge zum Depotübertrag erst mit Verzögerung ausführte.

«Wir haben die mehrere Jahre zurückliegenden Probleme im Zusammenhang mit der IT-Migration der Postbank in die Deutsche Bank umfassend aufgearbeitet und behoben und unsere Prozesse seitdem kontinuierlich verbessert», teilte ein Sprecher des Frankfurter Dax-Konzerns auf Nachfrage mit. Die Deutsche Bank akzeptiere die Entscheidung der Bafin.