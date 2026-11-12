MLP bestätigt Mittelfristziele

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat nach einem starken dritten Quartal und einem absehbar guten Ergebnis im laufenden Jahr die Mittelfristziele bestätigt. 2028 will das im SDax notierte Unternehmen weiter zwischen 140 und 155 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdienen. Die Gesamterlöse sollen auf 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro klettern, wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung des detaillierten Quartalsberichts am Donnerstag in Wiesloch mitteilte.

Anfang Oktober hatte das Unternehmen bereits die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Demnach soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 110 bis 120 Millionen Euro steigen. Das wäre ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2025. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis um 43 Prozent auf 87 Millionen Euro zu. Die Gesamterlöse legten um zwölf Prozent auf 863 Millionen Euro zu./zb/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MLP
MLP Group
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York
Erholung an der Nasdaq beschleunigt sichgestern, 18:53 Uhr · dpa-AFX
Nasdaq-Schriftzug und Logo auf der LED-Anzeige am Hauptsitz in New York
Wall Street
Erholung an der Nasdaq setzt sich fortgestern, 14:46 Uhr · dpa-AFX
Erholung an der Nasdaq setzt sich fort
Wall Street
Nasdaq-Erholung holt neuen Schwung - Dow Jones verhaltenergestern, 13:38 Uhr · dpa-AFX
Nasdaq-Erholung holt neuen Schwung - Dow Jones verhaltener
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen