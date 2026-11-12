Dax-Rückversicherer mit starken Zahlen

Münchener Rück: Die Aktie kann bis auf 640 Euro steigen

onvista · Uhr

Die Aktie der Münchener Rück steigt nach überzeugenden Geschäftszahlen um 2,6 Prozent. Nach neun Monaten sind bereits 86 Prozent des Jahresgewinnziels erreicht. Bei weiterhin niedrigen Großschäden besteht Spielraum für ein Ergebnis über der Prognose und weitere Kursgewinne.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Die Münchener Rück erzielt einen Versicherungsumsatz von über 16,5 Milliarden Euro nach 14,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit übertrifft das Unternehmen die erwarteten 16,2 Milliarden Euro. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr und das Übertreffen der Erwartungen gehören zu den positiven Aspekten der aktuellen Geschäftszahlen.

Beim Nettogewinn stehen rund 1,7 Milliarden Euro und damit etwa 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch fällt das Ergebnis deutlich höher aus als erwartet. Auch das operative Ergebnis sinkt: Es erreicht rund 2,5 Milliarden Euro nach etwas mehr als drei Milliarden Euro im Vorjahr.

Für die Jahresperspektive zählt besonders der bereits erreichte Gewinnanteil. Nach den ersten neun Monaten hat die Münchener Rück 86 Prozent ihres angestrebten Jahresgewinns erzielt. Das erhöht die Chance, am Jahresende über der eigenen Prognose abzuschließen. Die zuvor bereits angehobene Gewinnprognose behält das Unternehmen bei.

Relativ niedrige Großschäden haben die gute Gewinnentwicklung unterstützt. Ihre weitere Entwicklung bleibt schwer abschätzbar und prägt die Aussicht auf das Schlussquartal. Bei einer höheren Schadenbelastung bietet der bisher erreichte Gewinn zusätzlichen Spielraum. Bleiben die Großschäden niedrig, könnte das Jahresergebnis die Erwartungen übertreffen und weitere Kursanstiege begünstigen.

Auch die Bewertung bleibt angesichts der Kursentwicklung interessant. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate beträgt 10,9 und entspricht damit dem Median der vergangenen fünf Jahre. Innerhalb der Bewertungsspanne zwischen neun und 13 liegt die Aktie im mittleren Bereich, während ihr Kurs von unter 200 Euro auf über 560 Euro gestiegen ist. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von über vier Prozent.

Charttechnik

Die Kursentwicklung spricht für einen erneuten Anstieg in Richtung der bisherigen Hochs. Überwindet die Aktie diese Hochs und steigt über 600 Euro, ergibt sich ein nächstes charttechnisches Ziel von 640 Euro. Dieses Ziel leitet sich aus der Größenordnung der letzten größeren Korrektur von rund 40 Euro ab.

Martins Einschätzung

Die Münchener Rück gehört weiterhin zu den attraktiven Aktien im Dax. Der hohe Anteil des bereits erreichten Jahresgewinn-Ziels, die Bewertung im historischen Mittelfeld und die Dividendenrendite von über vier Prozent sprechen für die Aktie. Bleibt die Großschadens-Belastung niedrig, könnten ein Jahresergebnis über der Prognose und weitere Kursgewinne folgen.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück

Das könnte dich auch interessieren

Energietechnik profitiert von Rechenzentren
Siemens Energy: Rekordgewinn rechtfertigt höhere Bewertunggestern, 16:15 Uhr · onvista
Siemens Energy: Rekordgewinn rechtfertigt höhere Bewertung
KI-Rechenzentren stärken Umsatz und Marge
Infineon: Starkes Wachstum spricht für steigende Kursegestern, 16:13 Uhr · onvista
Infineon: Starkes Wachstum spricht für steigende Kurse
Bewertung und Kursrisiken
Nvidia: Unter 190 Dollar bleibt die Aktie technisch schwach09. Nov. · onvista
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Konzern von Elon Musk
Wieso ich bei SpaceX lieber noch abwarte09. Nov. · onvista
Das SpaceX-Logo vor einer Kurstafel.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen