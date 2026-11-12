Münchener Rück: Die Aktie kann bis auf 640 Euro steigen

Was bewegt die Aktie?

Die Münchener Rück erzielt einen Versicherungsumsatz von über 16,5 Milliarden Euro nach 14,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit übertrifft das Unternehmen die erwarteten 16,2 Milliarden Euro. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr und das Übertreffen der Erwartungen gehören zu den positiven Aspekten der aktuellen Geschäftszahlen.

Beim Nettogewinn stehen rund 1,7 Milliarden Euro und damit etwa 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch fällt das Ergebnis deutlich höher aus als erwartet. Auch das operative Ergebnis sinkt: Es erreicht rund 2,5 Milliarden Euro nach etwas mehr als drei Milliarden Euro im Vorjahr.

Für die Jahresperspektive zählt besonders der bereits erreichte Gewinnanteil. Nach den ersten neun Monaten hat die Münchener Rück 86 Prozent ihres angestrebten Jahresgewinns erzielt. Das erhöht die Chance, am Jahresende über der eigenen Prognose abzuschließen. Die zuvor bereits angehobene Gewinnprognose behält das Unternehmen bei.

Relativ niedrige Großschäden haben die gute Gewinnentwicklung unterstützt. Ihre weitere Entwicklung bleibt schwer abschätzbar und prägt die Aussicht auf das Schlussquartal. Bei einer höheren Schadenbelastung bietet der bisher erreichte Gewinn zusätzlichen Spielraum. Bleiben die Großschäden niedrig, könnte das Jahresergebnis die Erwartungen übertreffen und weitere Kursanstiege begünstigen.

Auch die Bewertung bleibt angesichts der Kursentwicklung interessant. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate beträgt 10,9 und entspricht damit dem Median der vergangenen fünf Jahre. Innerhalb der Bewertungsspanne zwischen neun und 13 liegt die Aktie im mittleren Bereich, während ihr Kurs von unter 200 Euro auf über 560 Euro gestiegen ist. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von über vier Prozent.

Charttechnik

Die Kursentwicklung spricht für einen erneuten Anstieg in Richtung der bisherigen Hochs. Überwindet die Aktie diese Hochs und steigt über 600 Euro, ergibt sich ein nächstes charttechnisches Ziel von 640 Euro. Dieses Ziel leitet sich aus der Größenordnung der letzten größeren Korrektur von rund 40 Euro ab.

Martins Einschätzung

Die Münchener Rück gehört weiterhin zu den attraktiven Aktien im Dax. Der hohe Anteil des bereits erreichten Jahresgewinn-Ziels, die Bewertung im historischen Mittelfeld und die Dividendenrendite von über vier Prozent sprechen für die Aktie. Bleibt die Großschadens-Belastung niedrig, könnten ein Jahresergebnis über der Prognose und weitere Kursgewinne folgen.