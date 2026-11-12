Nach Aigner-Kür: Merz nimmt an CSU-Vorstandssitzung teil

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Woche nach der Kür von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Unions-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt will Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz eine CSU-Vorstandssitzung besuchen. Merz will an der Sitzung am kommenden Montag (16. November) in München teilnehmen, wie die CSU mitteilte. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder geplant.

Es ist das erste Mal, dass Merz als Kanzler an einer CSU-Vorstandssitzung teilnimmt. Zuletzt war nach CSU-Angaben die einstige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor vielen Jahren bei einer Vorstandsklausur zu Gast gewesen.

Der Merz-Besuch im CSU-Vorstand war dem Vernehmen nach schon länger geplant. Zusätzliche Aktualität hat der Termin nun bekommen, nachdem Merz Aigner am Montag offiziell für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat. Aigner hat nicht nur CDU und CSU hinter sich, sondern wird auch vom Koalitionspartner SPD und von den Grünen unterstützt.

Ende Oktober hatte Merz zum Abschluss des CSU-Parteitags in München eine Rede gehalten. Er bekam dafür viel Applaus von den Delegierten - auch wenn er damals kein Wort zur Kandidatensuche für die Steinmeier-Nachfolge gesagt hatte./ctt/had/DP/mis