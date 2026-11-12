Nach Spionageaffäre: Jensen Huang tritt als Nvidia-Chef zurück

San Francisco, 12. Nov (Reuters) - Der ⁠weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht Konsequenzen aus der Spionageaffäre um seinen langjährigen Chef Jensen Huang. Der 63-Jährige lege die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung nieder, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Seine vorübergehende Nachfolgerin als CEO werde die Finanzchefin Colette Kress. Eine Suche nach einem neuen Konzernchef werde eingeleitet, man werde interne und externe Kandidaten prüfen. Nvidia-Aktien bauten daraufhin im vorbörslichen Handel an der Wall Street ihre Verluste aus und brachen um zehn Prozent ein. In ihrem Sog verloren die Titel anderer Halbleiter-Hersteller wie Intel oder Micron teilweise mehr als fünf Prozent.

Die 59-jährige Kress übernahm ihren bisherigen Posten 2013. Zuvor hatte sie bei ‌anderen Technologiekonzernen wie Microsoft, Cisco und Texas Instruments gearbeitet. Sie sei die naheliegende Wahl, sagte Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro. "Sie ist für den Markt eine vertraute und vertrauenswürdige Stimme in einer Zeit, in der dieser eine solche dringend braucht." Die Spionageaffäre zehrt zusätzlich an den Nerven der Anleger, die wegen der Spekulationen um ein Abflauen des KI-Booms bereits ⁠angespannt waren. In den vergangenen Wochen ⁠hat Nvidia insgesamt rund 1,6 Billionen Dollar und damit knapp 30 Prozent seines Börsenwerts eingebüßt.

EIN ROCKSTAR VERLÄSST DIE BÜHNE

Der Führungswechsel markiert das Ende einer Ära sowohl für Nvidia als auch die US-Technologiebranche. Huang führte das Unternehmen seit der Gründung 1993 und war damit einer der am längsten amtierenden Firmenchefs im Silicon Valley. Er machte aus einem Produzenten von Grafikkarten das zeitweise wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Dafür wurde er vor allem in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Rockstar gefeiert. Dieses Image pflegte er mit einer schwarzen Lederjacke, die er bei öffentlichen Auftritten stets trug.

Huang gilt darüber hinaus als treibende Kraft hinter dem aktuellen KI-Boom. Sein Unternehmen beherrscht Schätzungen zufolge 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Prozessoren. Es hat sich in den vergangenen Jahren auch mit mehrstelligen Milliardenbeträgen an diversen ‌anderen Technologiefirmen beteiligt, vom Konkurrenten Intel bis zum ChatGPT-Entwickler OpenAI. Nvidia ist auch ein Kooperationspartner der Bundesregierung bei der ‌Entwicklung von KI-Robotern. Einem Medienbericht zufolge will der Bund das Projekt mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen.

Die aktuelle Krise dürfte sich zwar nicht unmittelbar auf die Chip-Nachfrage des Unternehmens auswirken, sagten Experten. Dennoch könnten Investoren künftige KI-Projekte überdenken. "Huang verkörpert Nvidia, und Nvidia steht beim Ausbau der KI im Mittelpunkt", sagte Portfoliomanagerin Jun Bei Liu vom Vermögensverwalter Ten Cap. "Es wächst die Furcht, dass die Party zu Ende sein könnte." Daher richten Anleger ihre ⁠Aufmerksamkeit bei der Veröffentlichung der Nvidia-Quartalsergebnisse kommende Woche auf den Ausblick.

KEHRTWENDE DES VERWALTUNGSRATS

Huang hatte am Wochenende in einer Mitteilung an die Mitarbeiter eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Er übernehme dafür ‌die "volle Verantwortung". Details nannte er jedoch nicht. Medienberichten zufolge ging er eine Liebesbeziehung mit einer mutmaßlichen chinesischen ⁠Spionin ein, die diese Verbindung nutzte, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Daher befasst sich die US-Bundespolizei FBI mit dem Vorfall. Die USA beschränken den Export von Hochtechnologie nach China, um den technologischen und militärischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Einem weiteren Medienbericht zufolge ging Huang darüber hinaus mit einer ihm direkt unterstellten Managerin ein Verhältnis ein.

Die Entscheidung des Verwaltungsrats markiert eine scharfe Kehrtwende. Er hatte zwar umgehend interne Untersuchungen eingeleitet, Huang und seinem Führungsteam jedoch zunächst das Vertrauen ausgesprochen. Laut den ‌Statuten des Konzerns kann der Nvidia-Chef durch einen Mehrheitsbeschluss der Verwaltungsratsmitglieder "mit oder ohne Grund" abberufen werden. Das Gremium ⁠hat elf Mitglieder, die Nvidia zufolge alle bis auf Huang als unabhängig eingestuft ⁠werden.

POLITISCHES NACHSPIEL

Mit dem Führungswechsel ist die Affäre jedoch nicht vom Tisch. Der US-Kongress plant eine Anhörung Huangs in dieser Angelegenheit. Gleichzeitig diskutieren die Abgeordneten über eine weitere Verschärfung der Exportbeschränkungen nach China. Insidern zufolge arbeiten daher chinesische Unternehmen mit Hochdruck daran, sich Zugriff auf Nvidia-Chips zu sichern, indem sie sich beispielsweise Rechenkapazitäten außerhalb der Volksrepublik reservieren. Gleichzeitig stockten Zwischenhändler ihre Lagerbestände auf.

Nach ihrem Sieg bei den jüngsten US-Zwischenwahlen wollen die Demokraten darüber hinaus eine Untersuchung zur Rolle der Regierung von Präsident Donald Trump einleiten. "Dieser Vorfall weckt erhebliche Zweifel hinsichtlich der Fähigkeit der Bundesregierung, unsere Exportkontrollen wirksam durchzusetzen und unsere nationale Sicherheit zu schützen", betonten die Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons in einem Schreiben diverse Ministerien und das Weiße Haus.

Trump hat Huang, der als einer seiner engsten Verbündeten im Silicon Valley gilt, bislang in Schutz genommen. Er halte es für glaubhaft, dass der Nvidia-Chef nichts von der Spionagetätigkeit seiner Geliebten gewusst habe. Einem Medienbericht zufolge verhinderte US-Handelsminister Howard Lutnick ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die mutmaßlich die Sanktionen gegen China umgehen. Das Ministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Regierung in Peking hat ⁠den Vorwurf, es handele sich bei Huangs Geliebter um eine Spionin, mehrfach zurückgewiesen. Aus ihrer Sicht dient dies lediglich als Vorwand, um eine Technologie-Blockade zu verhängen.

(ter Mitarbeit von Ankur Banerjee; Aishwarya Venugopal,Prathik Jayaprakash, Chris Thomas, Tom Westerbrook, Kanishka Singh, Saeed Ashar, Mrinmaz Dey, Rhea Rose Abraham und Alexandra Alper; geschrieben von Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Mär)