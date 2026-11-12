Niedersachsen Umweltminister kritisiert Reiches Energieministerkonferenz-Absage

dpa-AFX · Uhr
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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) kritisiert, dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) nicht an der bevorstehenden Energieministerkonferenz in Göttingen teilnehmen wird. "Das empfinde ich als Affront der Energieministerin gegenüber den Ländern, die den gemeinsamen Erfolg der Energiewende wollen", sagte Meyer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Meyer hätte sich gewünscht, dass Reiche oder zumindest ihr Staatssekretär an dem Treffen teilnimmt. Es gebe zahlreiche wichtige Themen zu besprechen, darunter den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Netzausbau, die Offshore-Windenergie und die Senkung der Energiepreise. "Leider setzt Reiche ihre Prioritäten anders", sagte der Grünen-Politiker. Zugleich betonte er: "Unsere Hand bleibt ausgestreckt."

Die Energieminister aller Bundesländer kommen am Donnerstag und Freitag in Göttingen zusammen. Bereits an der vergangenen Energieministerkonferenz auf Norderney hatte Reiche nicht teilgenommen./lig/DP/zb

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