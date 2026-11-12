Nvidia-Chef geht nach Affäre

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Thema: KI
Quelle: dpa-AFX
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Santa Clara (dpa) - Nvidia-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern mit.

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