Nvidia-Chef Huang tritt nach Spionageaffäre zurück

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Frankfurt, ⁠12. Nov (Reuters) - Der langjährige Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, Jensen ‌Huang, tritt wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen ⁠chinesischen ⁠Spionin mit sofortiger Wirkung zurück. Seine Aufgaben übernehme vorübergehend die bisherige Finanzchefin ‌Colette Kress, teilte ‌der US-Konzern am Donnerstag mit. Huang hatte ⁠eingeräumt, eine romantische Beziehung ‌zu ⁠einer mutmaßlichen Frau eingegangen zu sein, die von US-Behörden als ‌chinesische ⁠Spionin eingestuft wird.

(Bericht ⁠von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkt)

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