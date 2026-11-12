Nvidia-Chef Huang tritt nach Spionageaffäre zurück

Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - Der langjährige Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, tritt wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin mit sofortiger Wirkung zurück. Seine Aufgaben übernehme vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Huang hatte eingeräumt, eine romantische Beziehung zu einer mutmaßlichen Frau eingegangen zu sein, die von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft wird.
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkt)