Was bewegt die Aktie?

Bei Nvidia steht die Zukunft von Unternehmenschef Jensen Huang im Mittelpunkt. Ein möglicher Führungswechsel schafft Unsicherheit darüber, wie stark das Unternehmen von seiner Person abhängt. Die Folgen eines solchen Wechsels lassen sich schwer abschätzen. Diese Unsicherheit belastet die Aktie: Nach einem Schlusskurs von rund 173 Dollar zeichnet sich eine Handelseröffnung unter 160 Dollar ab.

Gleichzeitig fällt die Bewertung deutlich niedriger aus als beim Wettbewerber AMD. Nvidia weist ein Kurs/Gewinn-Verhältnis unter 14 auf; mit dem jüngsten Kursrückgang könnte es in den Bereich von 13 sinken. Bei AMD beträgt diese Kennzahl rund 34. Damit steht der erheblichen Unsicherheit über die Unternehmensführung ein deutlicher Bewertungsunterschied zwischen den beiden Aktien gegenüber.

Für Nvidia sprechen zugleich die laufenden Geschäfte. Die Produktpalette ist bis 2028 weitgehend festgelegt, die Produktion läuft und Verträge bestehen. Hinzu kommen laufende Verkäufe und vorhandene Nachfrage nach den Produkten. Diese Punkte sind für die Einordnung eines möglichen Führungswechsels entscheidend: Das operative Geschäft verfügt damit über eine Grundlage, die über die aktuelle Personalfrage hinausreicht.

Die hohe erwartete Schwankungsbreite eröffnet zudem Möglichkeiten für einen Einstieg über Discount-Zertifikate. Ein Beispiel mit Laufzeit bis Juni 2027 verbindet einen Einstiegspreis von 136 Dollar mit einem Höchstbetrag von 160 Dollar. Höhere Schwankungen ermöglichen bei dieser Konstruktion einen größeren Rabatt auf den Aktienkurs. Wenn die Aktie am Laufzeitende über 160 Dollar steht, erreicht die Auszahlung den Höchstbetrag. Zugleich begrenzt dieser Betrag die Teilnahme an weiteren Kursgewinnen.

Charttechnik

Der vorbörsliche Rückgang unter 164 Dollar verschlechtert das Chartbild deutlich. Als nächstes mögliches Unterstützungsniveau kommt der Bereich um 150 Dollar infrage. Dort liegen frühere Hochpunkte im Wochenchart. Wegen der Unsicherheit über die Unternehmensführung bleibt auch an dieser Marke das Risiko weiterer Verluste hoch.

Martins Einschätzung

Die niedrige Bewertung und das laufende Geschäft machen Nvidia grundsätzlich interessant. Die Führungsfrage erschwert jedoch die Einschätzung, wie weit der Kurs noch fallen könnte. Ein möglicher Wechsel an der Unternehmensspitze verlangt deshalb besondere Zurückhaltung bei der Positionsgröße.

Discount-Zertifikate bieten durch den niedrigeren Einstiegspreis eine mögliche Alternative zum direkten Aktienkauf. Bei Discount-Optionsscheinen gehört zusätzlich ein möglicher Totalverlust in die Entscheidung über den Kapitaleinsatz. Die günstige Bewertung allein reicht angesichts dieser Risiken als Kaufargument kaum aus.