Märkte heute 12.11.2026

Nvidias CEO-Frage, Allianz und Siemens mit Rekorden

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung bespricht Martin Goersch diese Werte: Singulus, Rheinmetall, Münchener Rück, Allianz, Siemens, Tesla, Applied Materials und Nvidia.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Allianz: Rekordgewinn, höhere Prognose und starke Mittelzuflüsse

Die Allianz liefert erneut starke Quartalszahlen, übertrifft die Gewinnerwartungen der Analysten und hebt ihre Jahresprognose an. Besonders das Asset Management überzeugt mit einem neuen Rekordergebnis, während höhere Naturkatastrophen-Schäden das Versicherungsgeschäft belasten.

Kann der Konzern seinen Erfolgskurs fortsetzen, und wie viel Potenzial bietet die Aktie angesichts der Nähe zu ihrem bisherigen Rekordhoch?

Siemens: Rekordaufträge und neue Wachstumsziele

Siemens blickt auf ein starkes Geschäftsjahr zurück und setzt mit einem außergewöhnlich hohen Auftragseingang ein deutliches Zeichen.

Die Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und industrieller KI sorgt für Rückenwind, während der Konzern seine Wachstumsziele erhöht und mit der geplanten Abspaltung von Siemens-Healthineers-Anteilen einen weiteren strategischen Schritt vorbereitet. Wie nachhaltig ist die Wachstumsdynamik, und welche Chancen ergeben sich daraus für die Siemens-Aktie?

Nvidia: Morgan Stanley streicht Top-Pick-Status – CEO unter Druck

Bei Nvidia rücken neben der KI-Nachfrage plötzlich erhebliche Unsicherheiten rund um die Unternehmensführung in den Mittelpunkt. Medienberichte über eine mögliche Ablösung von CEO Jensen Huang sowie Untersuchungen zu möglichen Sicherheitsrisiken sorgen für neue Fragen, wobei wesentliche Vorwürfe und eine mögliche Personalentscheidung bislang nicht abschließend bestätigt sind.

Gleichzeitig streicht Morgan Stanley die Aktie von seiner Top-Pick-Liste, hält aber an seiner positiven Bewertung und dem bisherigen Kursziel fest. Wie groß sind die Risiken für Nvidia tatsächlich, und was bedeutet die Entwicklung für Anleger?

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Münchener Rück (ADR)

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