Original-Research: Aumann AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: Aumann AG - von Montega AG

12.11.2026 / 14:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Aumann AG

     Unternehmen:               Aumann AG
     ISIN:                      DE000A2DAM03

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2026
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

Q3: Weniger Umsatz bei mehr Marge, Next Automation überholt E-mobility

Prognose angepasst: Aumann hat im Q3 einen Umsatz von 33,8 Mio. EUR erzielt
(-31,6% yoy, MONe 37,0 Mio. EUR), nach 33,3 Mio. EUR im Q2 (+1,5% qoq). Das
EBITDA lag mit 3,3 Mio. EUR über unserer Erwartung (MONe 2,7 Mio. EUR), die
EBITDA-Marge erreichte 9,8% (Vj. 13,9%). Aumann hat die Prognose angepasst
und erwartet nun einen Umsatz von 140 bis 160 Mio. EUR (zuvor ~160 Mio. EUR)
bei einer EBITDA-Marge von 8 bis 10% (zuvor 6 bis 8%). Mit unseren
Schätzungen (151,2 Mio. EUR Umsatz, 8,8% EBITDA-Marge) hatten wir beides
bereits antizipiert.

[Tabelle]

Next Automation wird zum Hauptumsatzträger: Next Automation hat den Umsatz
im Q3 auf 20,0 Mio. EUR verdoppelt und steht damit für ~59% des
Konzernumsatzes (9M: ~41%, Vj. ~18%). Das Wachstum ist breit über die
Endmärkte verteilt: In der Luftfahrt treiben die geplanten Ratenerhöhungen
der Flugzeughersteller den...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/24f3524b-6e8a-4d9a-82d5-aa515384a18e

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0c57b19d07b879eda594a8a900bd110d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ffa1a9f3-de99-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2433848 12.11.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aumann

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen