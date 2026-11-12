Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG

12.11.2026 / 17:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE

     Unternehmen:               HomeToGo SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2026
     Kursziel:                  3,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Q3 über Erwartungen - Synergien und starke Saison ermöglichen Anhebung der
Guidance für das adj. EBITDA

Die HomeToGo SE hat heute die Zahlen für Q3 vorgelegt. Eckdaten und die
Anhebung der Prognose für das adj. EBITDA hatte das Unternehmen bereits am
10.11.2026 berichtet. Das adj. EBITDA übertraf unsere Erwartung deutlich und
lag auch über dem Konsens.

[Tabelle]

HomeToGo steigerte den berichteten Umsatz in Q3 um 73,3% auf 187,3 Mio. EUR.
Auf Proforma-Basis, also inkl. Interhome im Vorjahresquartal, betrug das
Wachstum 4,2% und lag damit über...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/6d4ab7ed-9e5d-4978-bcdd-ddea70fc163b

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b4d54d5f2ec4b5eaf8574abf13004aea

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=29d4cfec-deb1-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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2434068 12.11.2026 CET/CEST

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