Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG 12.11.2026 / 17:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE Unternehmen: HomeToGo SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2026 Kursziel: 3,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Q3 über Erwartungen - Synergien und starke Saison ermöglichen Anhebung der Guidance für das adj. EBITDA Die HomeToGo SE hat heute die Zahlen für Q3 vorgelegt. Eckdaten und die Anhebung der Prognose für das adj. EBITDA hatte das Unternehmen bereits am 10.11.2026 berichtet. Das adj. EBITDA übertraf unsere Erwartung deutlich und lag auch über dem Konsens. [Tabelle] HomeToGo steigerte den berichteten Umsatz in Q3 um 73,3% auf 187,3 Mio. EUR. Auf Proforma-Basis, also inkl. Interhome im Vorjahresquartal, betrug das Wachstum 4,2% und lag damit über... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

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+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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