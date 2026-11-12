Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

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Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

12.11.2026 / 11:37 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

     Company Name:                Knaus Tabbert AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Q3-Bericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        12.11.2026
     Target price:                EUR17,5
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 17,50.

Zusammenfassung:
Die Q3-Ergebnisse haben unsere aktuelle Prognose für 2026 weitgehend
bestätigt. Der Umsatz stieg trotz eines schwächelnden deutschen
Wohnmobilmarktes um 1,8% J/J auf EUR193 Mio., während das AEBITDA von EUR4,5
Mio. und eine Marge von 2,3% leicht über unseren Erwartungen lagen. Das
Quartal war saisonbedingt schwächer, doch wichtiger ist die Erkenntnis, dass
interne Hebel die schwache Nachfrage weiterhin ausgleichen. In den ersten
neun Monaten erreichte die AEBITDA-Marge 5,8% trotz eines Umsatzrückgangs
von 8,5%, was auf eine bessere Materialeffizienz, niedrigere Betriebskosten
und die fortlaufende Kostenoptimierung zurückzuführen ist. Damit ist KTA auf
Kurs, beide Elemente ihrer Jahresprognose zu erfüllen, und unsere
Schätzungen liegen am unteren Ende bei einem Umsatz von rund EUR950 Mio. und
einer AEBITDA-Marge von 5,0%. Die Refinanzierung bleibt das wichtigste
offene Thema, wobei die jüngste Risikooffenlegung einen etwas vorsichtigeren
Ton anschlägt. Wir haben FBe für 2027 gesenkt, um dem nach wie vor schwachen
RV-Markt Rechnung zu tragen. Unser neu kalibriertes DCF-Modell deutet nun
auf ein Kursziel von EUR17,50 hin (bisher: EUR20), und wir behalten unsere
Kaufempfehlung für KTA bei (108% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 17.50.

Abstract:
Q3 reporting broadly validated our current 2026 thesis. Revenue rose 1.8%
YoY to EUR193m despite a faltering German RV market, while AEBITDA of EUR4.5m
and a 2.3% margin landed slightly above FBe. The quarter was seasonally
softer, but the more important read is that internal levers continue to
offset weak demand. Through nine months, the AEBITDA margin reached 5.8%
despite an 8.5% revenue decline, helped by better material efficiency, lower
operating costs and the ongoing cost reset. This leaves KTA on track to meet
both elements of FY guidance and our forecasts aligned to the low end at
roughly EUR950m revenue and a 5.0% AEBITDA margin. Refinancing remains the
main open issue with the latest risk disclosure striking a somewhat more
cautious tone. We have lowered 2027 FBe to reflect the still weak RV market.
Our recalibrated DCF model now points to a EUR17.5 PT (old: EUR20), and we
remain Buy-rated on KTA
(108% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a50c2e5fdefc319702f0fc8188f2ccca

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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