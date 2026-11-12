Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH 12.11.2026 / 11:37 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: Q3-Bericht Recommendation: Kaufen from: 12.11.2026 Target price: EUR17,5 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 17,50. Zusammenfassung: Die Q3-Ergebnisse haben unsere aktuelle Prognose für 2026 weitgehend bestätigt. Der Umsatz stieg trotz eines schwächelnden deutschen Wohnmobilmarktes um 1,8% J/J auf EUR193 Mio., während das AEBITDA von EUR4,5 Mio. und eine Marge von 2,3% leicht über unseren Erwartungen lagen. Das Quartal war saisonbedingt schwächer, doch wichtiger ist die Erkenntnis, dass interne Hebel die schwache Nachfrage weiterhin ausgleichen. In den ersten neun Monaten erreichte die AEBITDA-Marge 5,8% trotz eines Umsatzrückgangs von 8,5%, was auf eine bessere Materialeffizienz, niedrigere Betriebskosten und die fortlaufende Kostenoptimierung zurückzuführen ist. Damit ist KTA auf Kurs, beide Elemente ihrer Jahresprognose zu erfüllen, und unsere Schätzungen liegen am unteren Ende bei einem Umsatz von rund EUR950 Mio. und einer AEBITDA-Marge von 5,0%. Die Refinanzierung bleibt das wichtigste offene Thema, wobei die jüngste Risikooffenlegung einen etwas vorsichtigeren Ton anschlägt. Wir haben FBe für 2027 gesenkt, um dem nach wie vor schwachen RV-Markt Rechnung zu tragen. Unser neu kalibriertes DCF-Modell deutet nun auf ein Kursziel von EUR17,50 hin (bisher: EUR20), und wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei (108% Aufwärtspotenzial). First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 17.50. Abstract: Q3 reporting broadly validated our current 2026 thesis. Revenue rose 1.8% YoY to EUR193m despite a faltering German RV market, while AEBITDA of EUR4.5m and a 2.3% margin landed slightly above FBe. The quarter was seasonally softer, but the more important read is that internal levers continue to offset weak demand. Through nine months, the AEBITDA margin reached 5.8% despite an 8.5% revenue decline, helped by better material efficiency, lower operating costs and the ongoing cost reset. This leaves KTA on track to meet both elements of FY guidance and our forecasts aligned to the low end at roughly EUR950m revenue and a 5.0% AEBITDA margin. Refinancing remains the main open issue with the latest risk disclosure striking a somewhat more cautious tone. We have lowered 2027 FBe to reflect the still weak RV market. Our recalibrated DCF model now points to a EUR17.5 PT (old: EUR20), and we remain Buy-rated on KTA (108% upside). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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