Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG 12.11.2026 / 14:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2026 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Q3 2026: Operativ verbessert, Refinanzierungsrisiko drückt Kursziel deutlich Die Knaus Tabbert AG hat heute die Quartalsmitteilung zu Q3 2026 vorgelegt und eine deutliche Ergebnisverbesserung ggü. dem Vorjahresquartal ausgewiesen. U.E. wird die operative Entwicklung jedoch zunehmend von der noch nicht gesicherten Refinanzierung überlagert. [Tabelle] Luxussegment stützt Umsatz, Markt schwächt sich weiter ab: Der Umsatz stieg in Q3 leicht auf 193,1 Mio. EUR (+1,8% yoy). Treiber war das Luxussegment (MORELO) mit 37,0 Mio. EUR (+29,5% yoy), während das Premiumsegment auf 156,1 Mio. EUR (-3,1% yoy) nachgab. Nach 9M lag der Umsatz bei... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

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+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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