Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

12.11.2026 / 17:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2026
     Kursziel:                  14,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q3: Topline resilient, Jahresziel erfordert erneut starkes Q4

Koenig & Bauer hat am 12.11. die Zahlen für Q3/26 vorgelegt und den Ausblick
bestätigt.

[Tabelle]

Resiliente Topline: In einem schwierigen Markumfeld zeigte sich der
Konzernumsatz in Q3 stabil und belief sich auf 308,3 Mio. EUR (-0,7% yoy).
Nach 9M stand damit noch ein leichtes Plus von 0,7% yoy auf 997,3 Mio. EUR
zu Buche, während der VDMA für die Branche einen deutlichen Erlösrückgang
von -15,5% yoy auswies. Auf Segmentebene verzeichnete P&P mit 185,1 Mio. EUR
(+3,9% yoy) weiterhin eine sequenzielle Umsatzsteigerung. Hier
überkompensieren gute Geschäfte in...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/2977a8a3-7094-4be8-81b7-11fddb1b3639

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b4d76f9c3eefcd93b4f7af20a60e4ae0

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c098ac09-deb1-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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