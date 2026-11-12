Original-Research: POLYTEC Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: POLYTEC Holding AG - von Montega AG

12.11.2026 / 17:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu POLYTEC Holding AG

     Unternehmen:               POLYTEC Holding AG
     ISIN:                      AT0000A00XX9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

CC-Feedback: Temporäre Q3-Belastungen trüben den Blick auf die reifende
SPA-Pipeline

POLYTEC bestätigt nach einem operativ schwachen Q3 die gesenkte Prognose.
Die Belastungen sind aus unserer Sicht temporär, die SPA-Pipeline reift
sichtbar.

[Tabelle]

Belastungen im Q3 und Q4 temporär: Das EBIT von 1,4 Mio. EUR enthält einen
Entkonsolidierungsertrag von 1,2 Mio. EUR. Haupttreiber der Schwäche ist...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/160d3c57-763e-4560-a1ba-ca8920d6b259

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=fc9d695e801403c443c248aa04ae4a2e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=bb3f6fd1-deb3-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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