Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PORR AG - von Montega AG

12.11.2026 / 10:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview: Baukonjunkturdaten deuten erfolgreiches Q3 an

PORR wird am 19.11. den Q3-Bericht vorlegen. Wir rechnen mit einer ggü. H1
deutlich stärkeren Topline-Entwicklung und einer Bestätigung der
Jahresziele.

[Tabelle]

Belebung der Topline erwartet: Im Hinblick auf den Konzernumsatz rechnen wir
bei PORR nach dem witterungsbedingt noch verhaltenen ersten Halbjahr (Umsatz
H1: -1,1% yoy) mit einer spürbaren Belebung und für Q3 mit Erlösen i.H.v.
1,73 Mrd. EUR (+4,3% yoy). Als Indikator dient etwa der vom Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie nach dem leicht rückläufigen H1 (Umsatz real -0,7%
yoy) für Juli (real +4,6% yoy) und August (real +4,9% yoy) gemeldete
Aufschwung. Vor diesem Hintergrund sollte auch eine Bestätigung des
Wachstumsziels (+2-4% yoy) erfolgen. Beim Auftragseingang zeichnet sich u.E.
ebenfalls eine positive Entwicklung ab, nachdem der Vorstand bereits im Zuge
der H1-Berichterstattung darauf hingewiesen hatte, dass...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/d15873b1-bb0f-4604-a65c-86ad3f3a786d

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6064e79134a82bd87590c5a73060e10d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c48a6ced-de7b-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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