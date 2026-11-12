OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland / J&T Direktbank erhöht ...

J&T Direktbank erhöht Festgeldzinsen auf bis zu 3,60% p.a. Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank setzt ein starkes Zeichen für Sparerinnen und Sparer: Ab dem 12.11.2026 erhöht die Bank die Zinssätze für alle Festgelder ab 18 Monaten Laufzeit. Festgeldzinsen ab 12.11.2026 im Überblick: - 6 Monate: 2,70% p.a. - 1 Jahr: 3,30% p.a. - 18 Monate: 3,50% statt 3,35% p.a. - 2 Jahre: 3,50% statt 3,35% p.a. - 3 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a. - 4 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a. - 5 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a. - 7 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a. - 10 Jahre: 3,60% statt 3,50% p.a. Warum ein Festgeld bei der J&T Direktbank eine gute Entscheidung ist. In Zeiten schwankender Kapitalmärkte und wirtschaftlicher Unsicherheiten gewinnt die sichere Geldanlage für viele Anleger wieder an Bedeutung. Mit einer bevorstehenden Zinserhöhung auf ihre Festgeldangebote bietet die J&T Direktbank ihren Kunden künftig noch attraktivere Konditionen für eine planbare und risikoarme Geldanlage. Ein Festgeldkonto bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital für einen festgelegten Zeitraum zu einem garantierten Zinssatz anzulegen. Dadurch profitieren Kunden von einer hohen Planungssicherheit, da die Rendite bereits bei Vertragsabschluss feststeht und unabhängig von Marktentwicklungen erzielt wird. Gleichzeitig bleibt das angelegte Vermögen vor Kursschwankungen geschützt und eignet sich besonders für Anleger, die Wert auf Sicherheit und verlässliche Erträge legen. Für Sparer, die eine attraktive Verzinsung mit einem hohen Maß an Sicherheit verbinden möchten, ist die J&T Direktbank ein verlässlicher Partner. Kunden profitieren von einer unkomplizierten digitalen Kontoeröffnung, transparenten Konditionen ohne versteckte Kosten. Darüber hinaus bietet die J&T Direktbank sehr wettbewerbsfähige Zinsen und konzentriert sich seit vielen Jahren erfolgreich auf Einlagen- und Anlageprodukte für Privatkunden. Die J&T Direktbank auf einen Blick: Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral- und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den Ratingausblick von stabil auf positiv an. Pressekontakt: Nils Rahe J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland Franklinstraße 56 D-60486 Frankfurt am Main E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/6388867 OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland