OTS: MediaShop by ONE Spot / MediaShop bietet Crowdinvesting-Anleihe für Fans ...

MediaShop bietet Crowdinvesting-Anleihe für Fans und Investoren an / Jährlich acht Prozent Geldverzinsung oder 15 Prozent Sachzins - schon ab 250 Euro Investition Wiener Neustadt (ots) - Bekannte Produkte, starke Reichweite und eine Erfolgsstrategie, die Früchte trägt: MediaShop (https://www.mediashop.tv/) by ONE Spot eröffnet privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, über eine Anleihe vom Wachstum des Demonstrations-Commerce-Unternehmens in den nächsten Jahren zu profitieren. Ab einer Investition von 250 Euro können Interessierte zwischen einer jährlichen Geldverzinsung von acht Prozent und einem Sachzins von 15 Prozent in Form von MediaShop-Einkaufsgutscheinen wählen. Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu fünf Millionen Euro. Die Platzierung erfolgt über die österreichische Finanzierungs-Plattform von CONDA Capital Market. Seit dem 12.11.2026 läuft die rund zweimonatige öffentliche Zeichnungsfrist. Die Anleihe hat eine feste Laufzeit bis 31.12.2031 an deren Ende das eingesetzte Kapital auf einmal zurückgezahlt wird. Die jährlichen Zinsen werden erstmals zum 31.12.2027 ausgezahlt. Außer von der gewählten Verzinsung profitieren Anleger - je nach Investmenthöhe - von exklusiven Zusatzvorteilen wie dauerhaften Einkaufsrabatten von bis zu 20 Prozent und Community-Events. Für größere Investitionsbeträge sind noch weitere Leistungen geplant. "MediaShop lebt von der Nähe zu seinen Kunden. Mit der Anleihe wollen wir aus dieser Verbundenheit eine Community machen. Menschen, die an unsere Produkte und unsere Zukunft glauben, sollen nicht nur unser Wachstum unterstützen können, sondern auch unmittelbar davon profitieren - mit attraktiven Einkaufsvorteilen und Rabatten von bis zu 20 Prozent. Wir wollen aus zufriedenen Kunden langfristige Partner und Botschafter unserer Marke machen", so Christoph Bauer, Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot. Transparenter Turnaround: Schlanker Neustart und klare Wachstumsstrategie Im Juni 2026 hatte MediaShop by ONE Spot die Marke, Warenbestände und über 400.000 Kundendaten der früheren MediaShop-Gruppe übernommen. Nach dieser Umstrukturierung startete das Unternehmen mit einer schlanken Belegschaft von rund 40 Beschäftigten neu durch. Die laufenden Aufwendungen für IT, Infrastruktur und Software wurden unternehmensweit von früher rund 250.000 Euro auf rund 20.000 Euro pro Monat reduziert. Für das erste Geschäftsjahr 2026/27 plant MediaShop einen Nettoumsatz von rund 34,6 Millionen Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA) von etwa fünf Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte aus der Warenübernahme und der Neuaufstellung liegt das geplante EBITDA bei rund 1,2 Millionen Euro. Investitionen in digitale Reichweite, KI und neue Märkte Das Anlegerkapital wird in Maßnahmen fließen, die für das Wachstum strategisch wichtig sind. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau digitaler Reichweite: Außer auf Live-TV setzt der europäische Demonstrations-Commerce Spezialist verstärkt auf Streaming, auf Social-Media-Kanäle wie TikTok und Instagram sowie auf Online-Marktplätze. Zusätzlich zu den rund 50 Millionen Haushalten mit TV-Gerät sind so künftig rund 120 Millionen weitere digitale Endgeräte erreichbar. Gleichzeitig investiert MediaShop weiter in wegweisende Technologien wie künstliche Intelligenz, um den Kundenservice zu personalisieren, die Logistik zu automatisieren und das Marketing noch zielgerichteter zu steuern. Ein weiterer Fokus des Unternehmens liegt auf der Erschließung zusätzlicher europäischer Märkte. In wenigen Schritten online investieren Interessierte Anleger können sich ab dem 12.11.2026 direkt auf der Plattform CONDA ( MediaShop - nachrangige Anleihe | Conda Capital Market (https://conda-ca pital.com/kampagnen/mediashop-nachrangige-anleihe-der-one-spot-gmbh) ) registrieren, das Informationsblatt (WIIS/Vermögensanlagen-Informationsblatt) einsehen und den Zeichnungsprozess in wenigen Minuten online abschließen. Über MediaShop by ONE Spot MediaShop by ONE Spot GmbH entwickelt und vertreibt Produkte mit besonderem Fokus auf Demonstrations-Commerce. Das Unternehmen zeigt den konkreten Nutzen ausgewählter Produkte über TV, Online, Social Media und weitere Vertriebskanäle und skaliert erfolgreiche Produkte über mehrere europäische Märkte. Seit Juni 2026 wird die Marke MediaShop in Österreich, Deutschland und der Schweiz von der neuen Gesellschaft weiterentwickelt. MediaShop by ONE Spot beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und baut seine internationale Vertriebspräsenz derzeit sukzessive aus. Pressekontakt: Erik Biewendt (PR-Agentur Deutschland) mailto:erik.biewendt@industrie-contact.com +49 40 899 666 0 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183417/6389075 OTS: MediaShop by ONE Spot