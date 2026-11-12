Palästinenser: Sechs Tote bei israelischem Angriff auf Gaza-Klinik

Kairo, 12. ⁠Nov (Reuters) - Trotz der vereinbarten Waffenruhe treibt Israel seine Militärkampagne gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen voran. Bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus im Süden des Küstengebiets wurden am Donnerstag nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet, darunter ein Chirurg. 20 weitere ‌Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Gaza-Zivilschutzbehörde mit. Ein Hamas-Sprecher verurteilte den Angriff als Kriegsverbrechen. Das israelische Militär erklärte, der Einsatz habe ⁠einem ranghohen Hamas-Mitglied ⁠und weiteren Kämpfern gegolten. Die Armee warf der militanten Palästinenser-Organisation vor, den Klinikkomplex unter anderem als Kommandozentrum und Waffenlager zu nutzen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bei dem Krankenhaus handelt es sich um das Nasser-Hospital in Chan Junis, eine der größten Kliniken im Gazastreifen, der durch den Krieg weitgehend ‌zerstört ist. Nach Angaben des Zivilschutz-Sprechers wurde die ‌chirurgische Abteilung getroffen. Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Inneren des Krankenhauses zeigen erhebliche Schäden: Trümmer und Möbel liegen verstreut in den Räumen, Kabel hängen von den Decken ⁠herab. Menschen bringen verletzte Patienten auf Tragen durch mit Schutt übersäte Flure. Zu ‌sehen ist zudem, wie mehrere Leichen weggetragen ⁠werden, während draußen Feuerwehrleute im Einsatz sind.

Israel hat seine Angriffe in dem Küstengebiet zuletzt wieder verstärkt und dies damit begründet, die Hamas versuche sich neu zu formieren und ihr Waffenarsenal wieder aufzubauen. Die Hamas hat ‌erklärt, dass sie sich an die ⁠seit rund einem Jahr geltende Feuerpause ⁠halte. Israel versuche dagegen, das Abkommen zu untergraben. Nach Angaben der Gaza-Behörden wurden seit Beginn der Waffenruhe mindestens 1600 Palästinenser in dem Küstenstreifen getötet. Israel meldete im selben Zeitraum vier getötete Soldaten. Auslöser des Krieges war das Massaker der Hamas in Israel im Oktober 2023, bei dem nach israelischen Angaben etwa 1200 Menschen getötet wurden. Israel reagierte mit einer großangelegten Militäroffensive, durch die nach palästinensischen Angaben insgesamt mehr als 74.000 Menschen getötet wurden.

(Bericht von ⁠Nidal Al-Mughrabi, Hatem Maher und JanaChoukeir, geschrieben von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)