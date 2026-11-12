Patrizia-Großaktionärin will Anteil ausbauen - Angebot von 8,20 Euro je Aktie

AUGSBURG (dpa-AFX) - Beim Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt den Aktionären 8,20 Euro je Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung an Patrizia von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen, wie Patrizia am Donnerstag mitteilte. Für dieses öffentliche Teilerwerbsangebot sei eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung unterzeichnet worden. Der im SDax notierte Immobilien-Vermögensverwalter plant danach einen Wechsel in das Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen. Gestern schloss die Patrizia-Aktie im Xetra-Handel bei 6,30 Euro./stk/mis