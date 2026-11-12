Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Sachverständigenrat

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sachverständigenrat:

"Das Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kommt einer kleinen Zeitenwende gleich. (...) Fiskalpolitik vor harten Entscheidungen, titeln die Ökonomen. Das ist noch untertrieben. (...) Mehr Staatsschulden sind dem Wirtschaftswachstum abträglich. Von Anfang an war der Koalition klar, dass die höheren Verteidigungsausgaben nur vorübergehend mit Schulden und eigentlich aus dem normalen Haushalt bezahlt werden sollten. (...) Steuererhöhungen für die Verteidigung sind im Interesse des Landes tunlichst zu vermeiden. (...) Besser wäre es, für die Verteidigung ohne Schulden auch heilige Kühe der Sozialpolitik zu opfern. Da aber trauen auch die Wirtschaftsweisen sich nicht heran. Warum erwähnen sie in ihrem Gutachten beispielsweise das Elterngeld mit keinem Wort?"/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen