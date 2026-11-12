Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu DFB/Adidas

dpa-AFX · Uhr
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BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu DFB/Adidas:

"Bei den kolportierten Summen hätte eine Verbandsspitze, die ihren Mitgliedern verpflichtet ist, das Nike-Angebot nicht ausschlagen können. Vorhalten lassen muss sie sich eher, wie sie den Wechsel vermittelt hat. Denn unterschätzt wurde offenbar, wie tief die Verbindung reicht. Für viele Fans, gerade in Franken, gehört Adidas zur Identität der Nationalmannschaft wie der Adler auf der Brust. Daran werden auch acht Jahre mit einem anderen Ausrüster wenig ändern. Die drei Streifen werden in den Stadien noch lange zu sehen sein. Ob Nike mit dem teuren Geschäft glücklich wird, steht auf einem anderen Blatt. Der US-Konzern muss sparen, für ihn ist der DFB-Vertrag vor allem eine Investition ins Image."/DP/jha

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