Pressestimme/'Politiken': Europa muss die Ukraine dringend weiter stärken

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Zum Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kopenhagen schreibt die liberale dänische Tageszeitung "Politiken":

""Eine große Ehre." So bezeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj es, als er am Mittwoch Geschichte schrieb: Als erster ausländischer Staatschef hielt er eine Rede im dänischen Parlament. Doch es war bei weitem nicht nur eine Ehre für die Ukraine und Selenskyj. Es war mindestens ebenso sehr eine Ehre für Dänemark, dass einer der wohl beeindruckendsten Präsidenten der Welt vor dem Parlament sprach.

Selenskyj ist für die Ukraine in dieser Krisenzeit genau der richtige Mann gewesen. Seit Beginn des Krieges hat er außergewöhnlich beeindruckenden Mut und Willen bewiesen, sich der russischen Militärmacht nicht zu beugen. Niemand ist unersetzlich, doch für die Ukraine ist Selenskyj eine entscheidende Kraft gewesen. (...)

Derzeit ist die ukrainische Luftabwehr stark geschwächt. Russland versucht, den Winter zu nutzen, um durch Angriffe auf die Infrastruktur den Kampfwillen zu brechen. Und obwohl Trump und die MAGA-Bewegung bei den Zwischenwahlen eine verdiente Niederlage erlitten haben, werden sie in den kommenden zwei Jahren weiterhin die Kontrolle über das US-Militär haben.

Für Europa eilt es, Waffen und Geheimdienstinformationen bereitstellen zu können. Selenskyj und die Ukraine kämpfen seit fast fünf Jahren heldenhaft. Sie haben sowohl den stehenden Applaus im dänischen Parlament als auch jede Unterstützung verdient, die Europa aufbringen kann."/wbj/DP/zb