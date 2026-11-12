Pressestimme/'Sydney Morning Herald': Hegseth wird zum Gradmesser für Trump

SYDNEY (dpa-AFX) - Die republikanische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus hat den Versuch einer Amtsenthebung von Verteidigungsminister Pete Hegseth zunächst gestoppt. Dazu meint die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" am Donnerstag:

"Vor wenigen Wochen galt es in den politischen Kreisen Washingtons als ausgemacht, dass Verteidigungsminister Pete Hegseth vor dem Aus stand. (...) Obwohl Hegseth Trumps Befehle im Iran ausführte, drohte er zum möglichen Sündenbock für einen Krieg zu werden, der von Anfang an unpopulär war und noch mehr an Rückhalt verlor, nachdem erste Friedenspläne gescheitert waren. (...)

Das Weiße Haus unter Trump steht nun unter massivem Druck und bereitet sich auf eine Gegenwehr vor. Trump hat dies selbst angekündigt. (...) Dies ist ein Weißes Haus, das sich auf einen politischen Kampf einstellt und instinktiv dazu neigt, seine Leute zu verteidigen. Als Hegseth deshalb vom republikanischen Abgeordneten Thomas Massie mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert wurde, war er nicht länger eine Belastung, sondern ein potenzielles Opfer - und Trump will nicht verlieren. (...)

Am Dienstag (Ortszeit) gelang es der Regierung, mit Ausnahme Massies, sämtliche republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus auf Linie zu bringen, um Hegseth gegen die Forderung nach einem Amtsenthebungsverfahren zu verteidigen. (...) Dass Hegseth im Amt bleibt, ist inzwischen ein Gradmesser für Trumps Erfolg. Seine Entlassung wäre dagegen ein Zeichen für das Scheitern des Präsidenten. (...) Inzwischen ist Hegseth das Gesicht zweier Kriege: des Krieges gegen den Iran und des Krieges gegen die Demokraten. Und es ist der zweite, der ihn im Amt halten wird."/cfn/DP/zb